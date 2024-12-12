https://ria.ru/20241212/prigovor-1988734957.html
Житель Южно-Сахалинска получил 18,5 года колонии за убийство
Житель Южно-Сахалинска получил 18,5 года колонии за убийство - РИА Новости, 12.12.2024
Житель Южно-Сахалинска получил 18,5 года колонии за убийство
Суд приговорил жителя Южно-Сахалинска к 18,5 года лишения свободы за убийство, поджог и кражу, сообщает управление Следственного комитета России по Сахалинской... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:22
2024-12-12T08:22
2024-12-12T09:51
происшествия
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Южно-Сахалинска к 18,5 года лишения свободы за убийство, поджог и кражу, сообщает управление Следственного комитета России по Сахалинской области. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев после освобождения из мест лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы регионального следкома, южно-сахалинец признан виновным в убийстве, краже со значительным ущербом и поджоге. Предварительным следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года мужчина пришел в гости к своему знакомому, проживавшему в областном центре. Когда пьяный хозяин уснул, гость украл его имущество и ушел. Затем он вернулся и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Спящий мужчина погиб во время пожара. Отмечается, что следователи выполнили значительный объем следственных действий и комплекс судебных экспертиз, что позволило собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающую виновность сахалинца в совершении инкриминируемых ему деяний.
https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html
https://ria.ru/20240109/prestuplenie-1920220386.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, Сахалинская область
Житель Южно-Сахалинска получил 18,5 года колонии за убийство
Житель Южно-Сахалинска получил 18,5 года колонии за убийство, поджог и кражу
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости.
Суд приговорил жителя Южно-Сахалинска к 18,5 года лишения свободы за убийство, поджог и кражу, сообщает управление
Следственного комитета России по Сахалинской области.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев после освобождения из мест лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы регионального следкома, южно-сахалинец признан виновным в убийстве, краже со значительным ущербом и поджоге.
Предварительным следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года мужчина пришел в гости к своему знакомому, проживавшему в областном центре. Когда пьяный хозяин уснул, гость украл его имущество и ушел. Затем он вернулся и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Спящий мужчина погиб во время пожара.
Отмечается, что следователи выполнили значительный объем следственных действий и комплекс судебных экспертиз, что позволило собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающую виновность сахалинца в совершении инкриминируемых ему деяний.