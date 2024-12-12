https://ria.ru/20241212/prigovor-1988734957.html

Житель Южно-Сахалинска получил 18,5 года колонии за убийство

Житель Южно-Сахалинска получил 18,5 года колонии за убийство - РИА Новости, 12.12.2024

Житель Южно-Сахалинска получил 18,5 года колонии за убийство

Суд приговорил жителя Южно-Сахалинска к 18,5 года лишения свободы за убийство, поджог и кражу, сообщает управление Следственного комитета России по Сахалинской... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:22

2024-12-12T08:22

2024-12-12T09:51

происшествия

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737182_0:0:2341:1317_1920x0_80_0_0_c83b99b8ec968ab9d4037eae0d196f96.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Южно-Сахалинска к 18,5 года лишения свободы за убийство, поджог и кражу, сообщает управление Следственного комитета России по Сахалинской области. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев после освобождения из мест лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы регионального следкома, южно-сахалинец признан виновным в убийстве, краже со значительным ущербом и поджоге. Предварительным следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года мужчина пришел в гости к своему знакомому, проживавшему в областном центре. Когда пьяный хозяин уснул, гость украл его имущество и ушел. Затем он вернулся и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Спящий мужчина погиб во время пожара. Отмечается, что следователи выполнили значительный объем следственных действий и комплекс судебных экспертиз, что позволило собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающую виновность сахалинца в совершении инкриминируемых ему деяний.

https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html

https://ria.ru/20240109/prestuplenie-1920220386.html

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область