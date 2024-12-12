https://ria.ru/20241212/prezident-1988890763.html

Президент Южной Кореи думал о введении военного положения с лета, пишут СМИ

Президент Южной Кореи думал о введении военного положения с лета, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024

Президент Южной Кореи думал о введении военного положения с лета, пишут СМИ

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, по словам главы Командования военной контрразведки Ё Ин Хёна, продумывал возможность введения военного положения еще с начала... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:32

2024-12-12T18:32

2024-12-12T18:32

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СЕУЛ, 12 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, по словам главы Командования военной контрразведки Ё Ин Хёна, продумывал возможность введения военного положения еще с начала лета, пишет агентство Рёнхап. "Как стало известно, командующий Ё, давая ранее в ходе допросов показания о начале обсуждений военного положения, сообщил, что президент Юн в личных разговорах несколько раз упоминал военное положение с начала лета, и во время военного положения спрашивал у него по телефону, почему он не может проникнуть в парламент", - пишет агентство. Рёнхап отмечает, что управление особых расследований южнокорейской прокуратуры, подозревающее Ё Ин Хёна в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий, сегодня повторно вызывало его для дачи показаний. В первый раз в качестве подозреваемого его допрашивали 10 декабря. Прокуратура полагает, что командующий контрразведкой отдавал непосредственные указания по блокированию доступа в парламент и занятию зданий избирательной комиссии, в том числе чтобы получить доступ к ее серверам, а также приказывал арестовать ключевых политических деятелей страны, включая председателей правящей и главной оппозиционных партий. Ранее следователи уже допросили целый ряд руководителей среднего звена в командовании контрразведки, и один из них сообщил, что получал от Ё Ин Хёна распоряжение проверить, можно ли будет разместить арестованных политиков в военном бункере B1. В этой связи прокуратура сейчас пытается выяснить, был ли глава военной контрразведки в предварительном сговоре с президентом Юн Сок Ёлем и экс-министром обороны Ким Ён Хёном и рассматривает возможность запроса судебного ордера для его заключения под стражу. По данным Рёнхап, существуют предположения, что Ё Ин Хён мог также отдавать своим подчиненным приказания подготовить проект указа о введении военного положения и получал доклады о подготовке "справочных материалов по функционированию Командования военным положением и Объединенного следственного штаба", планируя впоследствии возглавить данный штаб для "искоренения просеверокорейских антигосударственных сил", что было заявлено президентом страны в качестве одной из главных целей чрезвычайного военного положения. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

https://ria.ru/20241210/koreya-1988332492.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее