https://ria.ru/20241212/pozhar-1988817255.html
Площадь пожара на складе в Барнауле выросла в два раза
Площадь пожара на складе в Барнауле выросла в два раза - РИА Новости, 12.12.2024
Площадь пожара на складе в Барнауле выросла в два раза
Площадь пожара на складе со строительными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле увеличилась в 2 раза - до 2 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:09
2024-12-12T14:09
2024-12-12T14:09
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Площадь пожара на складе со строительными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле увеличилась в 2 раза - до 2 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара в Барнауле увеличилась до 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, проводится наращивание группировки сил и средств. Борьбу с огнем ведут 80 человек и 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда. "Сохраняется угроза распространения пожара. Проводятся замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20241206/pozhary-1987680406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, барнаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Барнауле выросла в два раза
Площадь пожара на складе в Барнауле увеличилась до 2 тысяч квадратов