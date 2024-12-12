https://ria.ru/20241212/pozhar-1988817255.html

Площадь пожара на складе в Барнауле выросла в два раза

Площадь пожара на складе в Барнауле выросла в два раза - РИА Новости, 12.12.2024

Площадь пожара на складе в Барнауле выросла в два раза

Площадь пожара на складе со строительными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле увеличилась в 2 раза - до 2 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:09

2024-12-12T14:09

2024-12-12T14:09

происшествия

барнаул

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Площадь пожара на складе со строительными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле увеличилась в 2 раза - до 2 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара в Барнауле увеличилась до 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, проводится наращивание группировки сил и средств. Борьбу с огнем ведут 80 человек и 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда. "Сохраняется угроза распространения пожара. Проводятся замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20241206/pozhary-1987680406.html

барнаул

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)