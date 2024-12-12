https://ria.ru/20241212/pozhar-1988791614.html

В Барнауле загорелся склад со стройматериалами

В Барнауле загорелся склад со стройматериалами - РИА Новости, 12.12.2024

В Барнауле загорелся склад со стройматериалами

Здание склада со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в Барнауле, есть угроза распространения... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:38

2024-12-12T12:38

2024-12-12T12:56

происшествия

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Здание склада со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в Барнауле, есть угроза распространения огня на соседние здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит складское здание в Заводском проезде. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, на складе хранятся строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Есть угроза распространения огня на соседние здания.К тушению привлечены 71 человек и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

https://ria.ru/20241206/pozhary-1987680406.html

барнаул

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)