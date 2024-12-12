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В Барнауле загорелся склад со стройматериалами - РИА Новости, 12.12.2024
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12:38 12.12.2024 (обновлено: 12:56 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/pozhar-1988791614.html
В Барнауле загорелся склад со стройматериалами
В Барнауле загорелся склад со стройматериалами - РИА Новости, 12.12.2024
В Барнауле загорелся склад со стройматериалами
Здание склада со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в Барнауле, есть угроза распространения... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:38
2024-12-12T12:56
происшествия
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Здание склада со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в Барнауле, есть угроза распространения огня на соседние здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит складское здание в Заводском проезде. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, на складе хранятся строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Есть угроза распространения огня на соседние здания.К тушению привлечены 71 человек и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
https://ria.ru/20241206/pozhary-1987680406.html
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происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Барнауле загорелся склад со стройматериалами

В Барнауле горит склад со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями

© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в Алтайском крае
Пожар на складе в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на складе в Алтайском крае
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Здание склада со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в Барнауле, есть угроза распространения огня на соседние здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Горит складское здание в Заводском проезде. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в Алтайском крае
Пожар на складе в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на складе в Алтайском крае
По предварительным данным, на складе хранятся строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Есть угроза распространения огня на соседние здания.
К тушению привлечены 71 человек и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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ПроисшествияБарнаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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