https://ria.ru/20241212/pozhar-1988720966.html

В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба

В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба - РИА Новости, 12.12.2024

В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи на площади 250 квадратных метров, по предварительной информации... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:35

2024-12-12T02:35

2024-12-12T02:35

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 12 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи на площади 250 квадратных метров, по предварительной информации никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным МЧС, возгорание произошло вечером в среду на крыше караоке-клуба, пожарные локализовали огонь на 250 квадратных метрах. "Ликвидировали", - сказал собеседник агентства. В настоящее время причины пожара устанавливаются, отметили в краевом главке МЧС России. В результате возгорания, предварительно, никто не пострадал, добавили спасатели. Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 19 спасателей, они использовали пять единиц техники. Из горящего помещения люди вышли сами, эвакуация не проводилась.

https://ria.ru/20241211/pozhar-1988523559.html

https://ria.ru/20241116/pozhar-1984100533.html

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сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)