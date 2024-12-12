Рейтинг@Mail.ru
В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/pozhar-1988720966.html
В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба
В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба - РИА Новости, 12.12.2024
В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба
Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи на площади 250 квадратных метров, по предварительной информации... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:35
2024-12-12T02:35
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
СОЧИ, 12 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи на площади 250 квадратных метров, по предварительной информации никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным МЧС, возгорание произошло вечером в среду на крыше караоке-клуба, пожарные локализовали огонь на 250 квадратных метрах. "Ликвидировали", - сказал собеседник агентства. В настоящее время причины пожара устанавливаются, отметили в краевом главке МЧС России. В результате возгорания, предварительно, никто не пострадал, добавили спасатели. Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 19 спасателей, они использовали пять единиц техники. Из горящего помещения люди вышли сами, эвакуация не проводилась.
https://ria.ru/20241211/pozhar-1988523559.html
https://ria.ru/20241116/pozhar-1984100533.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба

Спасатели ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 12 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи на площади 250 квадратных метров, по предварительной информации никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным МЧС, возгорание произошло вечером в среду на крыше караоке-клуба, пожарные локализовали огонь на 250 квадратных метрах.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Курганской области при пожаре сгорели 25 свиней
11 декабря, 01:01
"Ликвидировали", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время причины пожара устанавливаются, отметили в краевом главке МЧС России. В результате возгорания, предварительно, никто не пострадал, добавили спасатели.
Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 19 спасателей, они использовали пять единиц техники. Из горящего помещения люди вышли сами, эвакуация не проводилась.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
В Сочи ликвидировали пожар в двухэтажном бараке
16 ноября, 00:38
 
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала