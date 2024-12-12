https://ria.ru/20241212/pozhar-1988720966.html
В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба
В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба - РИА Новости, 12.12.2024
В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба
Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи на площади 250 квадратных метров, по предварительной информации... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:35
2024-12-12T02:35
2024-12-12T02:35
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 12 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи на площади 250 квадратных метров, по предварительной информации никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным МЧС, возгорание произошло вечером в среду на крыше караоке-клуба, пожарные локализовали огонь на 250 квадратных метрах. "Ликвидировали", - сказал собеседник агентства. В настоящее время причины пожара устанавливаются, отметили в краевом главке МЧС России. В результате возгорания, предварительно, никто не пострадал, добавили спасатели. Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 19 спасателей, они использовали пять единиц техники. Из горящего помещения люди вышли сами, эвакуация не проводилась.
https://ria.ru/20241211/pozhar-1988523559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба
Спасатели ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи