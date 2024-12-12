https://ria.ru/20241212/pozhar-1988712270.html

В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба

В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба - РИА Новости, 12.12.2024

В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба

Пожарные локализовали возгорание на крыше сочинского караоке-клуба на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T00:05

2024-12-12T00:05

2024-12-12T00:05

происшествия

россия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на крыше сочинского караоке-клуба на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС России. Ранее спасатели сообщили о пожаре на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи, уточнялось, что загорелась кровля караоке-клуба, огонь охватил 200 квадратов. "Локализация на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении. В ликвидации пожара задействованы 19 спасателей, используются пять единиц техники. Угрозы распространения огня нет, добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

https://ria.ru/20241210/pozhar-1988325907.html

https://ria.ru/20240806/pozhar--1964500886.html

россия

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)