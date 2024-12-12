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В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба - РИА Новости, 12.12.2024
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00:05 12.12.2024
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В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба
В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба - РИА Новости, 12.12.2024
В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба
Пожарные локализовали возгорание на крыше сочинского караоке-клуба на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:05
2024-12-12T00:05
происшествия
россия
сочи
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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на крыше сочинского караоке-клуба на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС России. Ранее спасатели сообщили о пожаре на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи, уточнялось, что загорелась кровля караоке-клуба, огонь охватил 200 квадратов. "Локализация на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении. В ликвидации пожара задействованы 19 спасателей, используются пять единиц техники. Угрозы распространения огня нет, добавили в пресс-службе ГУ МЧС.
https://ria.ru/20241210/pozhar-1988325907.html
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происшествия, россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба

В Сочи спасатели локализовали пожар в караоке-клубе на 250 квадратах

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на крыше сочинского караоке-клуба на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС России.
Ранее спасатели сообщили о пожаре на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи, уточнялось, что загорелась кровля караоке-клуба, огонь охватил 200 квадратов.
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10 декабря, 10:14
"Локализация на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ликвидации пожара задействованы 19 спасателей, используются пять единиц техники. Угрозы распространения огня нет, добавили в пресс-службе ГУ МЧС.
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