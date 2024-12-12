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В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба
В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба - РИА Новости, 12.12.2024
В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба
Пожарные локализовали возгорание на крыше сочинского караоке-клуба на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:05
2024-12-12T00:05
2024-12-12T00:05
происшествия
россия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на крыше сочинского караоке-клуба на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС России. Ранее спасатели сообщили о пожаре на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи, уточнялось, что загорелась кровля караоке-клуба, огонь охватил 200 квадратов. "Локализация на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении. В ликвидации пожара задействованы 19 спасателей, используются пять единиц техники. Угрозы распространения огня нет, добавили в пресс-службе ГУ МЧС.
https://ria.ru/20241210/pozhar-1988325907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи локализовали пожар на крыше караоке-клуба
В Сочи спасатели локализовали пожар в караоке-клубе на 250 квадратах