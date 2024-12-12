https://ria.ru/20241212/popova-1988791227.html

Попова рассказала об опасности аромаингаляторов

Попова рассказала об опасности аромаингаляторов - РИА Новости, 12.12.2024

Попова рассказала об опасности аромаингаляторов

Аромаингаляторы опасны для здоровья, поэтому после просьбы Роспотребнадзора все площадки в стране остановили их продажи, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:37

2024-12-12T12:37

2024-12-12T12:45

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Аромаингаляторы опасны для здоровья, поэтому после просьбы Роспотребнадзора все площадки в стране остановили их продажи, заявила глава ведомства Анна Попова.Она пояснила, что аромаингаляторы, безусловно, несут опасность для здоровья. Достоверных документов, подтверждающих безопасность этих устройств, нет, уточнила Попова."Мы обратились буквально вчера в Ассоциацию компаний интернет-торговли с тем, чтобы такая торговля на интернет-площадках была остановлена. Сегодня утром мне доложили коллеги, и мне доложил руководитель Ассоциации о том, что все интернет-площадки в стране остановили продажу этих ингаляторов. И в самом деле мы проверили – ни одна площадка сегодня не позволяет купить ингаляторы", - сказала Попова журналистам.

https://ria.ru/20241212/orvi-1988791051.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество