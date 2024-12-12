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Попова рассказала об опасности аромаингаляторов - РИА Новости, 12.12.2024
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12:37 12.12.2024 (обновлено: 12:45 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/popova-1988791227.html
Попова рассказала об опасности аромаингаляторов
Попова рассказала об опасности аромаингаляторов - РИА Новости, 12.12.2024
Попова рассказала об опасности аромаингаляторов
Аромаингаляторы опасны для здоровья, поэтому после просьбы Роспотребнадзора все площадки в стране остановили их продажи, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:37
2024-12-12T12:45
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Аромаингаляторы опасны для здоровья, поэтому после просьбы Роспотребнадзора все площадки в стране остановили их продажи, заявила глава ведомства Анна Попова.Она пояснила, что аромаингаляторы, безусловно, несут опасность для здоровья. Достоверных документов, подтверждающих безопасность этих устройств, нет, уточнила Попова."Мы обратились буквально вчера в Ассоциацию компаний интернет-торговли с тем, чтобы такая торговля на интернет-площадках была остановлена. Сегодня утром мне доложили коллеги, и мне доложил руководитель Ассоциации о том, что все интернет-площадки в стране остановили продажу этих ингаляторов. И в самом деле мы проверили – ни одна площадка сегодня не позволяет купить ингаляторы", - сказала Попова журналистам.
https://ria.ru/20241212/orvi-1988791051.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Здоровье - Общество
Попова рассказала об опасности аромаингаляторов

Попова объяснила запрет аромаингаляторов опасностью для здоровья

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Анна Попова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Аромаингаляторы опасны для здоровья, поэтому после просьбы Роспотребнадзора все площадки в стране остановили их продажи, заявила глава ведомства Анна Попова.
Она пояснила, что аромаингаляторы, безусловно, несут опасность для здоровья. Достоверных документов, подтверждающих безопасность этих устройств, нет, уточнила Попова.
"Мы обратились буквально вчера в Ассоциацию компаний интернет-торговли с тем, чтобы такая торговля на интернет-площадках была остановлена. Сегодня утром мне доложили коллеги, и мне доложил руководитель Ассоциации о том, что все интернет-площадки в стране остановили продажу этих ингаляторов. И в самом деле мы проверили – ни одна площадка сегодня не позволяет купить ингаляторы", - сказала Попова журналистам.
Медицинский работник в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаЗдоровье - Общество
 
 
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