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Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом - РИА Новости, 12.12.2024
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10:13 12.12.2024 (обновлено: 10:28 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/popova-1988751534.html
Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом
Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом - РИА Новости, 12.12.2024
Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом
Отмечается высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей, он сегодня оценивается и его необходимо предупредить, заявила... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:13
2024-12-12T10:28
анна попова
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Отмечается высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей, он сегодня оценивается и его необходимо предупредить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.Она отметила, что это высокий риск, который сегодня оценивается и который необходимо предупредить.
https://ria.ru/20241210/covid-1988493958.html
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анна попова, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Анна Попова, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом

Попова призвала предупредить риски по переходу птичьего гриппа на людей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПробирки с образцами
Пробирки с образцами - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Отмечается высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей, он сегодня оценивается и его необходимо предупредить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
Она отметила, что это высокий риск, который сегодня оценивается и который необходимо предупредить.
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Анна ПоповаОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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