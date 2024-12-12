https://ria.ru/20241212/popova-1988751534.html

Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом

Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом - РИА Новости, 12.12.2024

Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом

Отмечается высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей, он сегодня оценивается и его необходимо предупредить, заявила... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:13

2024-12-12T10:13

2024-12-12T10:28

анна попова

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Отмечается высокий риск по развитию эпидпроцесса, связанного с переходом гриппа птиц на людей, он сегодня оценивается и его необходимо предупредить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.Она отметила, что это высокий риск, который сегодня оценивается и который необходимо предупредить.

https://ria.ru/20241210/covid-1988493958.html

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анна попова, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)