https://ria.ru/20241212/pomosch-1988806144.html
РКК рассказал, сколько россиян получили психологическую помощь
РКК рассказал, сколько россиян получили психологическую помощь - РИА Новости, 12.12.2024
РКК рассказал, сколько россиян получили психологическую помощь
Более 200 тысяч человек получили психосоциальную поддержку и психологическую помощь на всей территории РФ от Российского Красного Креста, заявил председатель... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:21
2024-12-12T13:21
2024-12-12T13:21
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 200 тысяч человек получили психосоциальную поддержку и психологическую помощь на всей территории РФ от Российского Красного Креста, заявил председатель РКК Павел Савчук. "В этом году психосоциальную поддержку и психологическую помощь получили более 200 тысячи человек по всей стране. Эти цифры — не просто статистика", - сказал Савчук на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что за каждым кейсом помощи стоит чья-то спасенная жизнь, восстановленная надежда и эмоциональное облегчение. "Российский Красный Крест продолжает работать над тем, чтобы ни один человек, пострадавший в чрезвычайной ситуации, не остался без подобной психологической помощи, не остался один на один с бедой", - рассказал Савчук. Он обратил внимание на то, что в этой работе активно участвуют 1,6 тысячи волонтеров и психологов из 79 регионов РФ. "Одним из ключевых достижений стало создание федеральной команды психологов быстрого реагирования. Теперь у нас есть такая команда, в ней насчитывается 35 человек, которые могут очень оперативно и быстро выехать в тот регион и город, где произошла какая-то чрезвычайная ситуация, оказать на месте непосредственно психологическую помощь", - заключил Савчук.
https://ria.ru/20241204/krutoy-1987225522.html
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общество, здоровье - общество, россия, российский красный крест
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РКК рассказал, сколько россиян получили психологическую помощь
Глава РКК Савчук: более 200 тыс человек получили психологическую помощь в России
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 200 тысяч человек получили психосоциальную поддержку и психологическую помощь на всей территории РФ от Российского Красного Креста, заявил председатель РКК Павел Савчук.
"В этом году психосоциальную поддержку и психологическую помощь получили более 200 тысячи человек по всей стране. Эти цифры — не просто статистика", - сказал Савчук на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что за каждым кейсом помощи стоит чья-то спасенная жизнь, восстановленная надежда и эмоциональное облегчение.
"Российский Красный Крест продолжает работать над тем, чтобы ни один человек, пострадавший в чрезвычайной ситуации, не остался без подобной психологической помощи, не остался один на один с бедой", - рассказал Савчук.
Он обратил внимание на то, что в этой работе активно участвуют 1,6 тысячи волонтеров и психологов из 79 регионов РФ
.
"Одним из ключевых достижений стало создание федеральной команды психологов быстрого реагирования. Теперь у нас есть такая команда, в ней насчитывается 35 человек, которые могут очень оперативно и быстро выехать в тот регион и город, где произошла какая-то чрезвычайная ситуация, оказать на месте непосредственно психологическую помощь", - заключил Савчук.