Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД
Сикорский: Польша даже не рассматривает вариант отправки войск на Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Польша даже не рассматривает вариант направления своих войск на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам.
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"Если другие страны в рамках собственных усилий или совместного с другими странами хотят присоединиться к такой помощи, то Польша не имеет таких планов, чтобы военным образом участвовать на территории Украины", - добавил он.
При этом министр заявил, что Польша "делает больше, чем какая-либо другая страна для того, чтобы поддерживать Украину", имея в виду обширные поставки Киеву вооружения и военной техники, а также другой помощи.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".