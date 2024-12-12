https://ria.ru/20241212/polsha-1988853335.html

Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД

Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2024

Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД

Польша даже не рассматривает вариант направления своих войск на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:14

2024-12-12T16:14

2024-12-12T16:31

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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Польша даже не рассматривает вариант направления своих войск на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам."Мы поддерживаем всю логистическую операцию по помощи Украине, и, быть может, в этом наша роль. В то же время мы не рассматриваем какого-либо направления сил на Украину", - сказал Сикорский."Если другие страны в рамках собственных усилий или совместного с другими странами хотят присоединиться к такой помощи, то Польша не имеет таких планов, чтобы военным образом участвовать на территории Украины", - добавил он.При этом министр заявил, что Польша "делает больше, чем какая-либо другая страна для того, чтобы поддерживать Украину", имея в виду обширные поставки Киеву вооружения и военной техники, а также другой помощи.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20241211/polsha-1988695252.html

https://ria.ru/20241210/polsha-1988499323.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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в мире, украина, польша, франция, эммануэль макрон, радослав сикорский, дональд туск, нато