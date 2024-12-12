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Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2024
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16:14 12.12.2024 (обновлено: 16:31 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/polsha-1988853335.html
Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД
Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2024
Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД
Польша даже не рассматривает вариант направления своих войск на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:14
2024-12-12T16:31
в мире
украина
польша
франция
эммануэль макрон
радослав сикорский
дональд туск
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Польша даже не рассматривает вариант направления своих войск на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам."Мы поддерживаем всю логистическую операцию по помощи Украине, и, быть может, в этом наша роль. В то же время мы не рассматриваем какого-либо направления сил на Украину", - сказал Сикорский."Если другие страны в рамках собственных усилий или совместного с другими странами хотят присоединиться к такой помощи, то Польша не имеет таких планов, чтобы военным образом участвовать на территории Украины", - добавил он.При этом министр заявил, что Польша "делает больше, чем какая-либо другая страна для того, чтобы поддерживать Украину", имея в виду обширные поставки Киеву вооружения и военной техники, а также другой помощи.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20241211/polsha-1988695252.html
https://ria.ru/20241210/polsha-1988499323.html
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
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в мире, украина, польша, франция, эммануэль макрон, радослав сикорский, дональд туск, нато
В мире, Украина, Польша, Франция, Эммануэль Макрон, Радослав Сикорский, Дональд Туск, НАТО
Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД

Сикорский: Польша даже не рассматривает вариант отправки войск на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Польша даже не рассматривает вариант направления своих войск на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам.
"Мы поддерживаем всю логистическую операцию по помощи Украине, и, быть может, в этом наша роль. В то же время мы не рассматриваем какого-либо направления сил на Украину", - сказал Сикорский.
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"Если другие страны в рамках собственных усилий или совместного с другими странами хотят присоединиться к такой помощи, то Польша не имеет таких планов, чтобы военным образом участвовать на территории Украины", - добавил он.
При этом министр заявил, что Польша "делает больше, чем какая-либо другая страна для того, чтобы поддерживать Украину", имея в виду обширные поставки Киеву вооружения и военной техники, а также другой помощи.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.
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После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаПольшаФранцияЭммануэль МакронРадослав СикорскийДональд ТускНАТО
 
 
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