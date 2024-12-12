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В России разработали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей - РИА Новости, 12.12.2024
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08:43 12.12.2024
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В России разработали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей
В России разработали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей - РИА Новости, 12.12.2024
В России разработали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей
Специальная нейросеть была разработана для поиска и обнаружения заблудившихся в лесу людей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь"... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:43
2024-12-12T08:43
россия
технологии
поисковый отряд "лиза алерт"
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Специальная нейросеть была разработана для поиска и обнаружения заблудившихся в лесу людей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак, говоря о работе специалистов компании в области машинного обучения. "Если говорить об интересных примерах в работе по этому направлению, то мы сделали поисковую нейросеть для добровольческого отряда "Лиза.Алерт". Ее задача — поиск и обнаружение пропавших в лесу людей. Эксперимент показал, что наша разработка дала хорошие результаты на тестовых данных отряда. Теперь мы планируем провести испытания нейросети в реальных условиях", - сказал он.
https://ria.ru/20240413/neyroset-1939738693.html
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россия, технологии, поисковый отряд "лиза алерт"
Россия, Технологии, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
В России разработали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей

Компания "Площадь" разработала нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкТайга
Тайга - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Специальная нейросеть была разработана для поиска и обнаружения заблудившихся в лесу людей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак, говоря о работе специалистов компании в области машинного обучения.
"Если говорить об интересных примерах в работе по этому направлению, то мы сделали поисковую нейросеть для добровольческого отряда "Лиза.Алерт". Ее задача — поиск и обнаружение пропавших в лесу людей. Эксперимент показал, что наша разработка дала хорошие результаты на тестовых данных отряда. Теперь мы планируем провести испытания нейросети в реальных условиях", - сказал он.
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