https://ria.ru/20241212/poisk-1988736395.html

В России разработали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей

В России разработали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей - РИА Новости, 12.12.2024

В России разработали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей

Специальная нейросеть была разработана для поиска и обнаружения заблудившихся в лесу людей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь"... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:43

2024-12-12T08:43

2024-12-12T08:43

россия

технологии

поисковый отряд "лиза алерт"

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Специальная нейросеть была разработана для поиска и обнаружения заблудившихся в лесу людей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак, говоря о работе специалистов компании в области машинного обучения. "Если говорить об интересных примерах в работе по этому направлению, то мы сделали поисковую нейросеть для добровольческого отряда "Лиза.Алерт". Ее задача — поиск и обнаружение пропавших в лесу людей. Эксперимент показал, что наша разработка дала хорошие результаты на тестовых данных отряда. Теперь мы планируем провести испытания нейросети в реальных условиях", - сказал он.

https://ria.ru/20240413/neyroset-1939738693.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, технологии, поисковый отряд "лиза алерт"