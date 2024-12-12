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В ЕС утвердили отмену погранконтроля с Болгарией и Румынией

В ЕС утвердили отмену погранконтроля с Болгарией и Румынией - РИА Новости, 12.12.2024

В ЕС утвердили отмену погранконтроля с Болгарией и Румынией

Главы МВД стран Евросоюза в четверг окончательно утвердили отмену контроля на сухопутных границах шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года, говорится РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:18

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Главы МВД стран Евросоюза в четверг окончательно утвердили отмену контроля на сухопутных границах шенгена с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года, говорится в сообщении председательствующей в Совете ЕС Венгрии в соцсети X. "Министры внутренних дел только что приняли решение об отмене контроля на внутренних сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее о том, что контроль на границах с Болгарией и Румынией может быть отменен с начала 2025 года, говорила бывший еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменен только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Для определения даты отмены контроля на внутренних сухопутных границах с Болгарией и Румынией требовалось единогласное решение Совета ЕС. Ранее прием Болгарии в Шенгенскую зону блокировали Нидерланды и Австрия. Нидерланды указывали на недостаточную борьбу болгарских властей с коррупцией, Австрия была недовольна их неспособностью противодействовать нелегальной миграции через свою территорию. Ранее сообщалось, что дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства. Болгария и Румыния выражали надежду, что отмена пограничного контроля в шенгене вступит в силу к концу года.

https://ria.ru/20241211/polsha-1988696924.html

https://ria.ru/20241211/finljandija-1988634090.html

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