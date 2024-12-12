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Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ
Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ
Удар с последующей детонацией нанесен в районе ангара в Черниговской области, где ВСУ устанавливали взрывчатку на дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:29
2024-12-12T16:29
2024-12-12T16:39
черниговская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Удар с последующей детонацией нанесен в районе ангара в Черниговской области, где ВСУ устанавливали взрывчатку на дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Черниговской области прилетело в село Прогресс (Семёновский район)", - заявил собеседник агентства.По информации Лебедева, в восточной части села находится ангар, в котором военные ВСУ "крепили взрывчатку к дронам-камикадзе". Он добавил, что за ударом последовала "вторичная детонация".
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черниговская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ
У ангара, где ВСУ ставили взрывчатку на БПЛА в Черниговской области нанесен удар