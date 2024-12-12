https://ria.ru/20241212/podpole-1988857828.html

Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ

Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024

Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ

Удар с последующей детонацией нанесен в районе ангара в Черниговской области, где ВСУ устанавливали взрывчатку на дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:29

2024-12-12T16:29

2024-12-12T16:39

черниговская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Удар с последующей детонацией нанесен в районе ангара в Черниговской области, где ВСУ устанавливали взрывчатку на дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Черниговской области прилетело в село Прогресс (Семёновский район)", - заявил собеседник агентства.По информации Лебедева, в восточной части села находится ангар, в котором военные ВСУ "крепили взрывчатку к дронам-камикадзе". Он добавил, что за ударом последовала "вторичная детонация".

https://ria.ru/20241212/podpole-1988850417.html

черниговская область

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черниговская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, сергей лебедев