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Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 12.12.2024 (обновлено: 16:39 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/podpole-1988857828.html
Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ
Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ
Удар с последующей детонацией нанесен в районе ангара в Черниговской области, где ВСУ устанавливали взрывчатку на дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:29
2024-12-12T16:39
черниговская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Удар с последующей детонацией нанесен в районе ангара в Черниговской области, где ВСУ устанавливали взрывчатку на дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Черниговской области прилетело в село Прогресс (Семёновский район)", - заявил собеседник агентства.По информации Лебедева, в восточной части села находится ангар, в котором военные ВСУ "крепили взрывчатку к дронам-камикадзе". Он добавил, что за ударом последовала "вторичная детонация".
https://ria.ru/20241212/podpole-1988850417.html
черниговская область
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черниговская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе у ангара со взрывчаткой для дронов ВСУ

У ангара, где ВСУ ставили взрывчатку на БПЛА в Черниговской области нанесен удар

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Удар с последующей детонацией нанесен в районе ангара в Черниговской области, где ВСУ устанавливали взрывчатку на дроны-камикадзе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Черниговской области прилетело в село Прогресс (Семёновский район)", - заявил собеседник агентства.
По информации Лебедева, в восточной части села находится ангар, в котором военные ВСУ "крепили взрывчатку к дронам-камикадзе". Он добавил, что за ударом последовала "вторичная детонация".
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Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФСергей Лебедев
 
 
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