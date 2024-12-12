https://ria.ru/20241212/poddubnyy-1988890366.html

Военкор Поддубный счел звание Героя России огромной ответственностью

Военкор Поддубный счел звание Героя России огромной ответственностью - РИА Новости, 12.12.2024

Военкор Поддубный счел звание Героя России огромной ответственностью

Военкор Евгений Поддубный после вручения звания Героя России заявил, что данная награда - это огромная ответственность, которой нужно соответствовать всю жизнь. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:28

2024-12-12T18:28

2024-12-12T18:30

общество

россия

курская область

евгений поддубный

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964836669_0:152:2036:1297_1920x0_80_0_0_3302b32d42cb498ed4b960dd8c41c518.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный после вручения звания Героя России заявил, что данная награда - это огромная ответственность, которой нужно соответствовать всю жизнь. Президент России Владимир Путин вручил в четверг государственные награды в Кремле, среди награжденных военкор Евгений Поддубный. "Это огромная ответственность. У меня действительно много близких друзей, Героев России. Никогда не думал, что окажусь в их такой вот компании. Почему я постоянно говорю, что это большая ответственность? Потому что это обязывает на всю жизнь. И соответствовать этому высшему званию надо всю жизнь", - сказал Поддубный в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Он добавил, что хочется уделять больше внимания тому, что происходит в зоне СВО: успехам и проблемам, которые есть на передовой, чтобы это приближало к победе. "Но для меня это отличный повод каждый раз напоминать, что живем мы в очень важное, ответственное время. И зависит от нас, как будут жить наши дети, в большей степени, чем это обычно было, наверное, мне так кажется. Но у нас есть будущее, и наши дети будут потомками победителей, я в этом уверен", - добавил военкор. Поддубный, который в августе получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области, в сентябре указом президента был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

https://ria.ru/20241212/poddubnyy-1988864584.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение военкора Евгения Поддубного в Кремле Военкору Евгению Поддубному присвоено звание Героя России. 2024-12-12T18:28 true PT1M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, курская область, евгений поддубный, владимир путин, павел зарубин