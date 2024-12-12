https://ria.ru/20241212/poddubnyy-1988890366.html
Военкор Поддубный счел звание Героя России огромной ответственностью
Военкор Поддубный счел звание Героя России огромной ответственностью - РИА Новости, 12.12.2024
Военкор Поддубный счел звание Героя России огромной ответственностью
Военкор Евгений Поддубный после вручения звания Героя России заявил, что данная награда - это огромная ответственность, которой нужно соответствовать всю жизнь. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:28
2024-12-12T18:28
2024-12-12T18:30
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный после вручения звания Героя России заявил, что данная награда - это огромная ответственность, которой нужно соответствовать всю жизнь. Президент России Владимир Путин вручил в четверг государственные награды в Кремле, среди награжденных военкор Евгений Поддубный. "Это огромная ответственность. У меня действительно много близких друзей, Героев России. Никогда не думал, что окажусь в их такой вот компании. Почему я постоянно говорю, что это большая ответственность? Потому что это обязывает на всю жизнь. И соответствовать этому высшему званию надо всю жизнь", - сказал Поддубный в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Он добавил, что хочется уделять больше внимания тому, что происходит в зоне СВО: успехам и проблемам, которые есть на передовой, чтобы это приближало к победе. "Но для меня это отличный повод каждый раз напоминать, что живем мы в очень важное, ответственное время. И зависит от нас, как будут жить наши дети, в большей степени, чем это обычно было, наверное, мне так кажется. Но у нас есть будущее, и наши дети будут потомками победителей, я в этом уверен", - добавил военкор. Поддубный, который в августе получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области, в сентябре указом президента был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
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Награждение военкора Евгения Поддубного в Кремле
Военкору Евгению Поддубному присвоено звание Героя России.
2024-12-12T18:28
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общество, россия, курская область, евгений поддубный, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Курская область, Евгений Поддубный, Владимир Путин, Павел Зарубин
Военкор Поддубный счел звание Героя России огромной ответственностью
Поддубный, получив звание Героя России, назвал его огромной ответственностью
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Военкор Евгений Поддубный после вручения звания Героя России заявил, что данная награда - это огромная ответственность
, которой нужно соответствовать всю жизнь.
Президент России Владимир Путин вручил в четверг государственные награды в Кремле, среди награжденных военкор Евгений Поддубный.
"Это огромная ответственность. У меня действительно много близких друзей, Героев России. Никогда не думал, что окажусь в их такой вот компании. Почему я постоянно говорю, что это большая ответственность? Потому что это обязывает на всю жизнь. И соответствовать этому высшему званию надо всю жизнь", - сказал Поддубный в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Он добавил, что хочется уделять больше внимания тому, что происходит в зоне СВО: успехам и проблемам, которые есть на передовой, чтобы это приближало к победе.
"Но для меня это отличный повод каждый раз напоминать, что живем мы в очень важное, ответственное время. И зависит от нас, как будут жить наши дети, в большей степени, чем это обычно было, наверное, мне так кажется. Но у нас есть будущее, и наши дети будут потомками победителей, я в этом уверен", - добавил военкор.
Поддубный, который в августе получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области, в сентябре указом президента был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.