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Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 12.12.2024 (обновлено: 14:20 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/peskov-1988819692.html
Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2024
Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:14
2024-12-12T14:20
россия
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241212/peregovory-1988809623.html
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле

Песков: Россия не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года", - сказал Песков журналистам.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Вчера, 13:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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