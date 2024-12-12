https://ria.ru/20241212/peskov-1988819692.html
Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2024
Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:14
2024-12-12T14:14
2024-12-12T14:20
россия
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
Россия не отказывалась от переговоров по Украине, заявили в Кремле
Песков: Россия не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине