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Пушков объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине
Пушков объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Пушков объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине
Единственной целью участия представителей Евросоюза на переговорах по Украине будет стремление сорвать сам переговорный процесс, заявил сенатор Алексей Пушков в РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:38
2024-12-12T13:38
2024-12-12T13:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Единственной целью участия представителей Евросоюза на переговорах по Украине будет стремление сорвать сам переговорный процесс, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать. "Помимо того, что для таких переговоров пока нет условий в силу известной позиции Киева, в любом случае представителям ЕС на гипотетических переговорах делать совершенно нечего, поскольку руководство ЕС выступает не за переговоры, а за продолжение войны… Единственной целью такого участия будет срыв переговоров", - написал политик. По его словам, руководство ЕС не предпринимает никаких усилий на этом направлении, поэтому "посредником Евросоюз выступать также не может". "Наконец, речь не идет о вопросах, касающихся территории стран ЕС или их безопасности. Ни Россия, ни Украина в ЕС не входят. Так что для участия ЕС в таких переговорах нет никаких оснований", - заключил Пушков.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине
Сенатор Пушков: целью участия ЕС в переговорах по Украине будет их срыв