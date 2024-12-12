https://ria.ru/20241212/peregovory-1988809623.html

Пушков объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине

Пушков объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 12.12.2024

Пушков объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине

Единственной целью участия представителей Евросоюза на переговорах по Украине будет стремление сорвать сам переговорный процесс, заявил сенатор Алексей Пушков в РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:38

2024-12-12T13:38

2024-12-12T13:38

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Единственной целью участия представителей Евросоюза на переговорах по Украине будет стремление сорвать сам переговорный процесс, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать. "Помимо того, что для таких переговоров пока нет условий в силу известной позиции Киева, в любом случае представителям ЕС на гипотетических переговорах делать совершенно нечего, поскольку руководство ЕС выступает не за переговоры, а за продолжение войны… Единственной целью такого участия будет срыв переговоров", - написал политик. По его словам, руководство ЕС не предпринимает никаких усилий на этом направлении, поэтому "посредником Евросоюз выступать также не может". "Наконец, речь не идет о вопросах, касающихся территории стран ЕС или их безопасности. Ни Россия, ни Украина в ЕС не входят. Так что для участия ЕС в таких переговорах нет никаких оснований", - заключил Пушков.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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в мире, украина, киев, россия, алексей пушков, евросоюз