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В Британии указали на важную деталь после звонка Орбана Путину - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:49 12.12.2024 (обновлено: 07:23 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/peregovoroy-1988728567.html
В Британии указали на важную деталь после звонка Орбана Путину
В Британии указали на важную деталь после звонка Орбана Путину - РИА Новости, 12.12.2024
В Британии указали на важную деталь после звонка Орбана Путину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался стать посредником в мирном процессе между Россией и Западом, позвонив президенту России Владимиру Путину, заявил... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T06:49
2024-12-12T07:23
в мире
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
олаф шольц
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался стать посредником в мирном процессе между Россией и Западом, позвонив президенту России Владимиру Путину, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.&quot;Он, очевидно, пытается установить дипломатический контакт между американцами и русскими, который необходим для начала переговоров. &lt;...&gt; Что означает поиск политических и дипломатических решений, &lt;...&gt; что разные стороны будут участвовать в нем&quot;, — выразил мнение аналитик.Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Виктора Орбана, во время которого лидеры стран обсудили двусторонне сотрудничество, а также украинскую проблематику. В пресс-релизе отмечается, что венгерский премьер выразил заинтересованность в содействии мирному процессу на Украине, в том числе с учетом своих контактов с западными лидерами.После этого Зеленский обиделся на телефонный звонок Орбана российскому лидеру, заявив, что венгерскому премьеру не стоит играть на собственный имидж за счет единства. Позднее Орбан заявил, что Зеленский отверг его предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
https://ria.ru/20241212/ursula-1988724910.html
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в мире, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, олаф шольц, украина
В мире, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Олаф Шольц, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Британии указали на важную деталь после звонка Орбана Путину

Меркурис: Орбан стремится помочь дипломатическим контактам России с Западом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Венгрии Виктор Орбан
Владимир Путин и Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался стать посредником в мирном процессе между Россией и Западом, позвонив президенту России Владимиру Путину, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«

"Он, очевидно, пытается установить дипломатический контакт между американцами и русскими, который необходим для начала переговоров. <...> Что означает поиск политических и дипломатических решений, <...> что разные стороны будут участвовать в нем", — выразил мнение аналитик.

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Вчера, 04:49
Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Виктора Орбана, во время которого лидеры стран обсудили двусторонне сотрудничество, а также украинскую проблематику. В пресс-релизе отмечается, что венгерский премьер выразил заинтересованность в содействии мирному процессу на Украине, в том числе с учетом своих контактов с западными лидерами.
После этого Зеленский обиделся на телефонный звонок Орбана российскому лидеру, заявив, что венгерскому премьеру не стоит играть на собственный имидж за счет единства. Позднее Орбан заявил, что Зеленский отверг его предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинОлаф ШольцУкраина
 
 
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