https://ria.ru/20241212/palliativ-1988846280.html

Еще шесть школ паллиативного пациента заработали в Подмосковье

Еще шесть школ паллиативного пациента заработали в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2024

Еще шесть школ паллиативного пациента заработали в Подмосковье

С начала декабря в Подмосковье начали работу еще шесть школ паллиативного пациента. Данные учреждения предлагают бесплатную помощь родственникам тяжело больных... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:44

2024-12-12T15:44

2024-12-12T15:44

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала декабря в Подмосковье начали работу еще шесть школ паллиативного пациента. Данные учреждения предлагают бесплатную помощь родственникам тяжело больных людей, сообщил 360.ru.В текущем месяце были открыты школы паллиативного пациента в Наро-Фоминске, Рузе, Одинцове и других округах. Обучение там проходят как близкие пациентов, так и социальные работники."В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер", – рассказал глава регионального минздрава Максим Забелин.В 2024 году программу учреждений освоили 465 человек. Всего в Подмосковье насчитываются 26 таких организаций.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)