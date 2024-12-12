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Еще шесть школ паллиативного пациента заработали в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2024
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Новости Подмосковья
 
15:44 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/palliativ-1988846280.html
Еще шесть школ паллиативного пациента заработали в Подмосковье
Еще шесть школ паллиативного пациента заработали в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2024
Еще шесть школ паллиативного пациента заработали в Подмосковье
С начала декабря в Подмосковье начали работу еще шесть школ паллиативного пациента. Данные учреждения предлагают бесплатную помощь родственникам тяжело больных... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:44
2024-12-12T15:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала декабря в Подмосковье начали работу еще шесть школ паллиативного пациента. Данные учреждения предлагают бесплатную помощь родственникам тяжело больных людей, сообщил 360.ru.В текущем месяце были открыты школы паллиативного пациента в Наро-Фоминске, Рузе, Одинцове и других округах. Обучение там проходят как близкие пациентов, так и социальные работники."В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер", – рассказал глава регионального минздрава Максим Забелин.В 2024 году программу учреждений освоили 465 человек. Всего в Подмосковье насчитываются 26 таких организаций.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Еще шесть школ паллиативного пациента заработали в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в коридоре отделения паллиативной помощи
Медицинская сестра в коридоре отделения паллиативной помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С начала декабря в Подмосковье начали работу еще шесть школ паллиативного пациента. Данные учреждения предлагают бесплатную помощь родственникам тяжело больных людей, сообщил 360.ru.
В текущем месяце были открыты школы паллиативного пациента в Наро-Фоминске, Рузе, Одинцове и других округах. Обучение там проходят как близкие пациентов, так и социальные работники.
"В них объясняют, как создать дома подходящие условия для больного, организовать правильный уход за ним. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер", – рассказал глава регионального минздрава Максим Забелин.
В 2024 году программу учреждений освоили 465 человек. Всего в Подмосковье насчитываются 26 таких организаций.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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