https://ria.ru/20241212/otvet-1988776117.html

В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу

В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 12.12.2024

В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу

Российская армия неизбежно ответит на удар ВСУ по Таганрогу американскими ракетами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:04

2024-12-12T12:04

2024-12-12T12:43

специальная военная операция на украине

таганрог

вооруженные силы украины

дмитрий песков

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российская армия неизбежно ответит на удар ВСУ по Таганрогу американскими ракетами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", — сказал представитель Кремля.Как сообщало Минобороны, утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.В результате падения осколков есть пострадавшие среди личного состава.Обстрел объектов в Курской и Брянской областях со стороны ВСУ американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 ноября повлек за собой испытания новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".Российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Владимир Путин, в России проходят испытания нескольких подобных, у них нет аналогов в мире. В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, отмечал президент.

https://ria.ru/20241210/putin-1988462335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таганрог, вооруженные силы украины, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф