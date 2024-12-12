В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу
Песков предупредил об ответе России на удар ракетами ATACMS по Таганрогу
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российская армия неизбежно ответит на удар ВСУ по Таганрогу американскими ракетами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", — сказал представитель Кремля.
Как сообщало Минобороны, утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате падения осколков есть пострадавшие среди личного состава.
Обстрел объектов в Курской и Брянской областях со стороны ВСУ американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 ноября повлек за собой испытания новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".
Российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Владимир Путин, в России проходят испытания нескольких подобных, у них нет аналогов в мире. В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, отмечал президент.
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