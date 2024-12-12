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В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 12.12.2024 (обновлено: 12:43 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/otvet-1988776117.html
В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу
В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 12.12.2024
В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу
Российская армия неизбежно ответит на удар ВСУ по Таганрогу американскими ракетами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:04
2024-12-12T12:43
специальная военная операция на украине
таганрог
вооруженные силы украины
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российская армия неизбежно ответит на удар ВСУ по Таганрогу американскими ракетами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", — сказал представитель Кремля.Как сообщало Минобороны, утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.В результате падения осколков есть пострадавшие среди личного состава.Обстрел объектов в Курской и Брянской областях со стороны ВСУ американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 ноября повлек за собой испытания новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".Российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Владимир Путин, в России проходят испытания нескольких подобных, у них нет аналогов в мире. В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, отмечал президент.
https://ria.ru/20241210/putin-1988462335.html
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таганрог, вооруженные силы украины, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу

Песков предупредил об ответе России на удар ракетами ATACMS по Таганрогу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российская армия неизбежно ответит на удар ВСУ по Таганрогу американскими ракетами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", — сказал представитель Кремля.
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Как сообщало Минобороны, утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате падения осколков есть пострадавшие среди личного состава.
Обстрел объектов в Курской и Брянской областях со стороны ВСУ американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 ноября повлек за собой испытания новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".
Российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Владимир Путин, в России проходят испытания нескольких подобных, у них нет аналогов в мире. В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, отмечал президент.
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Специальная военная операция на УкраинеТаганрогВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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