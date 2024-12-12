https://ria.ru/20241212/otravlenie-1988787060.html

На Урале дети отравились угарным газом из-за неисправной колонки

На Урале дети отравились угарным газом из-за неисправной колонки - РИА Новости, 12.12.2024

На Урале дети отравились угарным газом из-за неисправной колонки

Четыре ребенка, проживающих в многоквартирном доме в Дегтярске Свердловской области, госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщила региональная... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:31

2024-12-12T12:31

2024-12-12T12:32

происшествия

дегтярск

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Четыре ребенка, проживающих в многоквартирном доме в Дегтярске Свердловской области, госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, в четверг ночью с отравлением угарным газом в больницу были доставлены четверо детей 2008, 2010, 2013 и 2024 годов рождения. Состояние троих детей в настоящее время оценивается как удовлетворительное, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Мать детей, которая находилась с ними в квартире, не пострадала, уточнили в прокуратуре, добавив, что семья благополучная и на учете не состояла. "Предварительная причина случившегося – неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки. Кроме того, специалистами установлено отсутствие тяги в дымоходе – канал дымоудаления забит изнутри", - говорится в сообщении. Прокуратура даст оценку действиям уполномоченных органов и организаций по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов дома, осмотру газового оборудования.

https://ria.ru/20240413/otravlenie-1939856266.html

дегтярск

свердловская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дегтярск, свердловская область