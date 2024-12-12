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На Урале дети отравились угарным газом из-за неисправной колонки - РИА Новости, 12.12.2024
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12:31 12.12.2024 (обновлено: 12:32 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/otravlenie-1988787060.html
На Урале дети отравились угарным газом из-за неисправной колонки
На Урале дети отравились угарным газом из-за неисправной колонки - РИА Новости, 12.12.2024
На Урале дети отравились угарным газом из-за неисправной колонки
Четыре ребенка, проживающих в многоквартирном доме в Дегтярске Свердловской области, госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщила региональная... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:31
2024-12-12T12:32
происшествия
дегтярск
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Четыре ребенка, проживающих в многоквартирном доме в Дегтярске Свердловской области, госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, в четверг ночью с отравлением угарным газом в больницу были доставлены четверо детей 2008, 2010, 2013 и 2024 годов рождения. Состояние троих детей в настоящее время оценивается как удовлетворительное, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Мать детей, которая находилась с ними в квартире, не пострадала, уточнили в прокуратуре, добавив, что семья благополучная и на учете не состояла. "Предварительная причина случившегося – неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки. Кроме того, специалистами установлено отсутствие тяги в дымоходе – канал дымоудаления забит изнутри", - говорится в сообщении. Прокуратура даст оценку действиям уполномоченных органов и организаций по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов дома, осмотру газового оборудования.
https://ria.ru/20240413/otravlenie-1939856266.html
дегтярск
свердловская область
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происшествия, дегтярск, свердловская область
Происшествия, Дегтярск, Свердловская область
На Урале дети отравились угарным газом из-за неисправной колонки

В Дегтярске четверо детей отравились угарным газом из-за неисправной колонки

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница в детской палате
Капельница в детской палате - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница в детской палате. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Четыре ребенка, проживающих в многоквартирном доме в Дегтярске Свердловской области, госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщила региональная прокуратура.
По данным ведомства, в четверг ночью с отравлением угарным газом в больницу были доставлены четверо детей 2008, 2010, 2013 и 2024 годов рождения. Состояние троих детей в настоящее время оценивается как удовлетворительное, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Мать детей, которая находилась с ними в квартире, не пострадала, уточнили в прокуратуре, добавив, что семья благополучная и на учете не состояла.
«
"Предварительная причина случившегося – неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки. Кроме того, специалистами установлено отсутствие тяги в дымоходе – канал дымоудаления забит изнутри", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку действиям уполномоченных органов и организаций по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов дома, осмотру газового оборудования.
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ПроисшествияДегтярскСвердловская область
 
 
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