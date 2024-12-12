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Помощь Украине стимулировала производство оружия в США, заявил госдеп - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/oruzhie-1988883871.html
Помощь Украине стимулировала производство оружия в США, заявил госдеп
Помощь Украине стимулировала производство оружия в США, заявил госдеп - РИА Новости, 12.12.2024
Помощь Украине стимулировала производство оружия в США, заявил госдеп
Военная поддержка Украины позволила США инвестировать деньги в 117 линий по производству оружия в 31 штате в своей стране, заявил заместитель государственного... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:09
2024-12-12T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Военная поддержка Украины позволила США инвестировать деньги в 117 линий по производству оружия в 31 штате в своей стране, заявил заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма. "Мы инвестировали в более чем 117 производственных линий в более чем 31 американском штате", - сообщил он, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Как отметил Верма, речь идет о производстве гаубиц, боевых машин пехоты Bradley, боеприпасов и другого вооружения. "Все это модернизирует американские вооруженные силы", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988556356.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
Помощь Украине стимулировала производство оружия в США, заявил госдеп

Замгоссекретаря Верма: США инвестировали деньги в производство оружия в 31 штате

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Военная поддержка Украины позволила США инвестировать деньги в 117 линий по производству оружия в 31 штате в своей стране, заявил заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма.
"Мы инвестировали в более чем 117 производственных линий в более чем 31 американском штате", - сообщил он, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Как отметил Верма, речь идет о производстве гаубиц, боевых машин пехоты Bradley, боеприпасов и другого вооружения.
"Все это модернизирует американские вооруженные силы", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
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