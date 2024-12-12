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В Белоруссии ответили на вопрос о планах по поставкам "Орешника" из России - РИА Новости, 12.12.2024
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13:46 12.12.2024 (обновлено: 13:59 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988811198.html
В Белоруссии ответили на вопрос о планах по поставкам "Орешника" из России
В Белоруссии ответили на вопрос о планах по поставкам "Орешника" из России - РИА Новости, 12.12.2024
В Белоруссии ответили на вопрос о планах по поставкам "Орешника" из России
Глава Генштаба на вопрос, сколько ракетных комплексов "Орешник" планируется поставить в Белоруссию, ответил, что данной информацией располагает только президент РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:46
2024-12-12T13:59
белоруссия
александр лукашенко
россия
владимир путин
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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Глава Генштаба на вопрос, сколько ракетных комплексов "Орешник" планируется поставить в Белоруссию, ответил, что данной информацией располагает только президент России."Об этом знает только президент России", - приводит слова Муравейко агентство Белта по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.Лукашенко на прошлой неделе попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
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белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин
Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин
В Белоруссии ответили на вопрос о планах по поставкам "Орешника" из России

Генштаб Белоруссии: о планах по поставкам "Орешника" из РФ знает только Путин

Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Кадр из видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Глава Генштаба на вопрос, сколько ракетных комплексов "Орешник" планируется поставить в Белоруссию, ответил, что данной информацией располагает только президент России.
"Об этом знает только президент России", - приводит слова Муравейко агентство Белта по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.
Лукашенко на прошлой неделе попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир Путин
 
 
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