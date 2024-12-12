https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988811198.html

В Белоруссии ответили на вопрос о планах по поставкам "Орешника" из России

В Белоруссии ответили на вопрос о планах по поставкам "Орешника" из России - РИА Новости, 12.12.2024

В Белоруссии ответили на вопрос о планах по поставкам "Орешника" из России

Глава Генштаба на вопрос, сколько ракетных комплексов "Орешник" планируется поставить в Белоруссию, ответил, что данной информацией располагает только президент РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:46

2024-12-12T13:46

2024-12-12T13:59

белоруссия

александр лукашенко

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985111146_62:0:1742:945_1920x0_80_0_0_890da73ec7717dc1ca7674210b522dc0.png

МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Глава Генштаба на вопрос, сколько ракетных комплексов "Орешник" планируется поставить в Белоруссию, ответил, что данной информацией располагает только президент России."Об этом знает только президент России", - приводит слова Муравейко агентство Белта по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.Лукашенко на прошлой неделе попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин