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Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2024
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13:39 12.12.2024 (обновлено: 13:48 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988810068.html
Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии
Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2024
Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" в республике и грамотно спланировать его... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:39
2024-12-12T13:48
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
в мире
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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" в республике и грамотно спланировать его применение, сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко."Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение", - приводит слова Муравейко агентство Белта по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.На уточняющий вопрос, сколько именно таких комплексов планируется поставить в Белоруссию, глава Генштаба ответил, что "об этом знает только президент России".Лукашенко на прошлой неделе попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии

Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии и спланировать применение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" в республике и грамотно спланировать его применение, сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.
"Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение", - приводит слова Муравейко агентство Белта по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.
На уточняющий вопрос, сколько именно таких комплексов планируется поставить в Белоруссию, глава Генштаба ответил, что "об этом знает только президент России".
Лукашенко на прошлой неделе попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
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