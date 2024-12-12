https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988810068.html

Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии

Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2024

Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" в республике и грамотно спланировать его... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:39

2024-12-12T13:39

2024-12-12T13:48

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

в мире

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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" в республике и грамотно спланировать его применение, сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко."Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение", - приводит слова Муравейко агентство Белта по итогам заседания Совета безопасности Белоруссии.На уточняющий вопрос, сколько именно таких комплексов планируется поставить в Белоруссию, глава Генштаба ответил, что "об этом знает только президент России".Лукашенко на прошлой неделе попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544048.html

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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире