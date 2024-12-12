https://ria.ru/20241212/oppozitsiya-1988837062.html
Оппозиция во Франции пригрозила сместить нового премьера
Оппозиция во Франции пригрозила сместить нового премьера - РИА Новости, 12.12.2024
Оппозиция во Франции пригрозила сместить нового премьера
Правая и левая оппозиция во Франции в преддверии объявления нового главы кабмина пригрозила вновь сместить премьер-министра, если президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:28
2024-12-12T15:28
2024-12-12T15:28
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Правая и левая оппозиция во Франции в преддверии объявления нового главы кабмина пригрозила вновь сместить премьер-министра, если президент Франции Эммануэль Макрон "не выйдет из зоны комфорта" и не предложит нового кандидата не из своего лагеря. Как сообщили в окружении президента, Макрон, находящийся в четверг с визитом в Варшаве, вечером может объявить имя нового премьера. "Да, мы выдвинем вотум недоверия. Если премьер-министр будет отличаться крайне левыми взглядами и будет работать в команде с "Непокорившейся Францией", - сказал Жан-Филипп Танги, депутат партии Марин Ле Пен, в эфире телеканала TF1. "Если премьер будет из лагеря макронистов, я выдвину вотум недоверия и призову всех однопартийцев это сделать", - заявил координатор "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар в эфире телеканал BFMTV. При этом лидер зеленых Макрон Тонделье отвергла все вероятные кандидатуры Макрона, заявив, что они "представляют прошлое". "Французам нужно немного энтузиазма, импульса, дыхания, чего-то нового. Макрон должен приложить усилия и выйти из своей зоны комфорта. Это действительно то, чего от него требуют французы", - сказала она в эфире телеканала France 2. После отставки правительства Мишеля Барнье Макрон провел консультации с представителями всех партий в парламенте, кроме основных: левой "Непокорившейся Францией" Жана-Люка Меланшона и правого "Национального объединения" Ле Пен, которых он не намерен допускать к формированию нового правительства. Среди возможных кандидатов в премьеры есть как центристы и союзники Макрона - Франсуа Байру и Себастьян Лекорню, - так и социалист Бернар Казнев и бывший член социалистической партии Жан-Ив Ле Дриан. Основной задачей Макрона является назначение премьера, которому оппозиционные фракции Марин Ле Пен и блока левых партий вновь не выдвинут вотум недоверия. Вотум недоверия премьеру Франции, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", 4 декабря был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Барнье подал прошение об отставке Макрону и президент его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
https://ria.ru/20241212/makron-1988724043.html
https://ria.ru/20241129/frantsiya-1986347052.html
https://ria.ru/20241210/makron-1988513300.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, варшава, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, франсуа байру
В мире, Франция, Варшава, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Франсуа Байру
Оппозиция во Франции пригрозила сместить нового премьера
Оппозиция во Франции предложила Макрону назначить премьера не из своего лагеря
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Правая и левая оппозиция во Франции в преддверии объявления нового главы кабмина пригрозила вновь сместить премьер-министра, если президент Франции Эммануэль Макрон "не выйдет из зоны комфорта" и не предложит нового кандидата не из своего лагеря.
Как сообщили в окружении президента, Макрон
, находящийся в четверг с визитом в Варшаве
, вечером может объявить имя нового премьера.
"Да, мы выдвинем вотум недоверия. Если премьер-министр будет отличаться крайне левыми взглядами и будет работать в команде с "Непокорившейся Францией", - сказал Жан-Филипп Танги, депутат партии Марин Ле Пен, в эфире телеканала TF1.
"Если премьер будет из лагеря макронистов, я выдвину вотум недоверия и призову всех однопартийцев это сделать", - заявил координатор "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар в эфире телеканал BFMTV.
При этом лидер зеленых Макрон Тонделье отвергла все вероятные кандидатуры Макрона, заявив, что они "представляют прошлое".
"Французам нужно немного энтузиазма, импульса, дыхания, чего-то нового. Макрон должен приложить усилия и выйти из своей зоны комфорта. Это действительно то, чего от него требуют французы", - сказала она в эфире телеканала France 2.
После отставки правительства Мишеля Барнье Макрон провел консультации с представителями всех партий в парламенте, кроме основных: левой "Непокорившейся Францией" Жана-Люка Меланшона
и правого "Национального объединения" Ле Пен, которых он не намерен допускать к формированию нового правительства.
Среди возможных кандидатов в премьеры есть как центристы и союзники Макрона - Франсуа Байру
и Себастьян Лекорню
, - так и социалист Бернар Казнев
и бывший член социалистической партии Жан-Ив Ле Дриан
. Основной задачей Макрона является назначение премьера, которому оппозиционные фракции Марин Ле Пен и блока левых партий вновь не выдвинут вотум недоверия.
Вотум недоверия премьеру Франции
, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", 4 декабря был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Барнье подал прошение об отставке Макрону и президент его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.