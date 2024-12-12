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В Новосибирске ограбили банк - РИА Новости, 12.12.2024
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11:11 12.12.2024 (обновлено: 17:12 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/ograblenie-1988764059.html
В Новосибирске ограбили банк
В Новосибирске ограбили банк - РИА Новости, 12.12.2024
В Новосибирске ограбили банк
Неизвестный мужчина утром 12 декабря ограбил банка в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:11
2024-12-12T17:12
новосибирск
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 12 дек — РИА Новости. Неизвестный мужчина утром 12 декабря ограбил банка в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области."В 09:05 (05:05 мск) в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска. Сумма ущерба составила более девяти миллионов рублей", — говорится в сообщении главка.Полицейские начали расследование и розыск преступника.По данным прокуратуры, ограблено было отделение Локо-банка.
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новосибирск, происшествия, новосибирская область
Новосибирск, Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирске ограбили банк

В Новосибирске ограбили отделение банка на девять миллионов рублей

Ограбление отделения банка в Новосибирске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Ограбление отделения банка в Новосибирске. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Ограбление отделения банка в Новосибирске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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НОВОСИБИРСК, 12 дек — РИА Новости. Неизвестный мужчина утром 12 декабря ограбил банка в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
"В 09:05 (05:05 мск) в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска. Сумма ущерба составила более девяти миллионов рублей", — говорится в сообщении главка.
Полицейские начали расследование и розыск преступника.
По данным прокуратуры, ограблено было отделение Локо-банка.
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