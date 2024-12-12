https://ria.ru/20241212/ograblenie-1988764059.html

В Новосибирске ограбили банк

В Новосибирске ограбили банк - РИА Новости, 12.12.2024

В Новосибирске ограбили банк

Неизвестный мужчина утром 12 декабря ограбил банка в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:11

2024-12-12T11:11

2024-12-12T17:12

новосибирск

происшествия

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988770935_0:263:804:715_1920x0_80_0_0_f4efb445f2dfd152243087425047037c.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 дек — РИА Новости. Неизвестный мужчина утром 12 декабря ограбил банка в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области."В 09:05 (05:05 мск) в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска. Сумма ущерба составила более девяти миллионов рублей", — говорится в сообщении главка.Полицейские начали расследование и розыск преступника.По данным прокуратуры, ограблено было отделение Локо-банка.

https://ria.ru/20241209/mvd-1988260464.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, происшествия, новосибирская область