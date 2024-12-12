https://ria.ru/20241212/ogon-1988788622.html
В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом
В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом - РИА Новости, 12.12.2024
В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом
Следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России на 16-летнего казанского подростка, потушившего Вечный огонь снегом, сообщило РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:44
2024-12-12T12:44
2024-12-12T12:53
происшествия
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988796398_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa580939637c3950d07678ec95fa28e2.jpg
КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России на 16-летнего казанского подростка, потушившего Вечный огонь снегом, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 16-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 11 декабря на территории мемориального Парка Победы в Казани подросток бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его.
https://ria.ru/20241021/ivanovo-1979156946.html
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988796398_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eec9bddc98e15f9b7ddce4152258f9b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом
СК возбудил дело на казанского подростка, потушившего Вечный огонь снегом