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В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом - РИА Новости, 12.12.2024
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12:44 12.12.2024 (обновлено: 12:53 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/ogon-1988788622.html
В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом
В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом - РИА Новости, 12.12.2024
В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом
Следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России на 16-летнего казанского подростка, потушившего Вечный огонь снегом, сообщило РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:44
2024-12-12T12:53
происшествия
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России на 16-летнего казанского подростка, потушившего Вечный огонь снегом, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 16-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 11 декабря на территории мемориального Парка Победы в Казани подросток бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его.
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россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом

СК возбудил дело на казанского подростка, потушившего Вечный огонь снегом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВечный огонь в парке Победы в Казани
Вечный огонь в парке Победы в Казани - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вечный огонь в парке Победы в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России на 16-летнего казанского подростка, потушившего Вечный огонь снегом, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 16-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 11 декабря на территории мемориального Парка Победы в Казани подросток бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его.
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ПроисшествияРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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