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В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом

В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом - РИА Новости, 12.12.2024

В Татарстане подросток потушил Вечный огонь снегом

Следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России на 16-летнего казанского подростка, потушившего Вечный огонь снегом, сообщило РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:44

2024-12-12T12:44

2024-12-12T12:53

происшествия

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казань

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России на 16-летнего казанского подростка, потушившего Вечный огонь снегом, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 16-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 11 декабря на территории мемориального Парка Победы в Казани подросток бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его.

https://ria.ru/20241021/ivanovo-1979156946.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)