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Одесская область сменит герб из-за "якоря Лебедева"
Одесская область сменит герб из-за "якоря Лебедева" - РИА Новости, 12.12.2024
Одесская область сменит герб из-за "якоря Лебедева"
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что регион сменит герб, поскольку один из его элементов "был придуман российским дизайнером... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:56
2024-12-12T19:56
2024-12-12T23:39
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что регион сменит герб, поскольку один из его элементов "был придуман российским дизайнером Артемием Лебедевым", пишет издание "Страна.ua". "Якоря Лебедева не будет. Это была основная идея, чтобы там не было якоря Лебедева", — приводятся в публикации слова чиновника.Само издание называет решение сменить герб странным, ведь он содержит символику, утвержденную в 2002 году, которую, как сообщается, бесплатно разработали украинские дизайнеры."А якорь, который создал Лебедев, стал символом города Одессы, а не области. И десятью годами позже, в 2012-м. Сходство этих логотипов только в том, что у них центральным элементом является якорь", — уточняется в материале. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время киевские власти активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Украина на протяжении многих лет проводит курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В мире, Украина, Россия, Одесская область, Артемий Лебедев, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Одесса
Одесская область сменит герб из-за "якоря Лебедева"
Одесская область сменит герб из-за якобы придуманного Артемием Лебедевым якоря