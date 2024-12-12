https://ria.ru/20241212/obyski-1988829333.html

На Украине обыскали два завода Коломойского*

На Украине обыскали два завода Коломойского* - РИА Новости, 12.12.2024

На Украине обыскали два завода Коломойского*

Два ферросплавных завода на Украине, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским*, уклонялись от уплаты налогов почти на 1,2 миллиарда гривен (28,7... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:59

2024-12-12T14:59

2024-12-12T14:59

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Два ферросплавных завода на Украине, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским*, уклонялись от уплаты налогов почти на 1,2 миллиарда гривен (28,7 миллиона долларов), на них проходят обыски, сообщили в четверг в бюро экономической безопасности (БЭБ) страны. "Бюро экономической безопасности Украины разоблачило два ферросплавных завода, аффилированных с известными украинскими олигархами, в уклонении от уплаты почти 1,2 миллиарда гривен (28,7 миллиона долларов – ред.) налогов при экспорте продукции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По информации ведомства, предприятия экспортировали продукцию в Австрию, Кипр и ряд европейских стран, занижая ее стоимость. Это, как утверждают в БЭБ, позволило уклониться от уплаты налогов. "Детективы также установили, что указанные заводы экспортировали около 90% произведенного сырья. В то же время валютная выручка от ее продажи в Украину не возвращалась. В частности сумма задолженности за реализованную нерезидентам ферросплавную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 миллиарда гривен (более 26 миллионов долларов – ред.). В целом только в 2022-2023 годах заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 миллиона долларов", - отметили в бюро экономической безопасности. В ведомстве добавили, что на заводах сейчас проводятся обыски. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о Никопольском и Запорожском заводах украинского олигарха Игоря Коломойского*.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РФ

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988518310.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978118083.html

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в мире, украина, австрия, кипр, игорь коломойский, происшествия