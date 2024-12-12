https://ria.ru/20241212/obstrel-1988713622.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.12.2024

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T00:29

2024-12-12T00:29

2024-12-12T00:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Представительство уточнило, что всего было выпущено 57 боеприпасов. По данным ведомства, сведения о пострадавших и погибших в результате обстрелов мирных жителях не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.

https://ria.ru/20241211/gorlovka-1988709335.html

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донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия