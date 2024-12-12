https://ria.ru/20241212/obstrel-1988713622.html
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.12.2024
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:29
2024-12-12T00:29
2024-12-12T00:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61a85891ad6aab5e16608ce864deb075.jpg
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Представительство уточнило, что всего было выпущено 57 боеприпасов. По данным ведомства, сведения о пострадавших и погибших в результате обстрелов мирных жителях не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20241211/gorlovka-1988709335.html
https://ria.ru/20241211/rakety-1988703595.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8c77b0a777e69598137c5edc9201d4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли ДНР
ВСУ 18 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов