https://ria.ru/20241212/notrdam-1988865970.html

Министр культуры Франции захотела сделать вход в Нотр-Дам платным

Министр культуры Франции захотела сделать вход в Нотр-Дам платным - РИА Новости, 12.12.2024

Министр культуры Франции захотела сделать вход в Нотр-Дам платным

Уходящая в отставку после вотума недоверия правительству министр культуры Франции Рашида Дати намерена добиться, чтобы вход в Собор Парижской Богоматери стал... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:14

2024-12-12T17:14

2024-12-12T17:14

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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Уходящая в отставку после вотума недоверия правительству министр культуры Франции Рашида Дати намерена добиться, чтобы вход в Собор Парижской Богоматери стал платным для всех, кто не посещает религиозную службу, сообщил телеканал BFMTV. Во время встречи в рамках начала предвыборной кампании муниципальных выборов 2026 года в Париже, министр вновь подтвердила свою позицию. "Я не отчаиваюсь добиться этого", - сказала она на встрече со своими сторонниками. По ее словам, туристы, приехавшие, например, из Австралии, не рассчитывают бюджет "с точностью до 30 евро". Идея о плате в пять евро за вход в собор Нотр-Дам для туристов была озвучена Дати 23 октября. По ее словам, благодаря этому ежегодно собиралось бы 75 миллионов евро, что "спасло бы все церкви Парижа и Франции". Парижская епархия выступила против подобных мер, напомнив о законе о разделении церквей и государства и фундаментальной миссии церкви принимать всех мужчин и женщин без каких-либо условий. В послании к открытию собора Папа Римский Франциск выразил осуждение данной идеи. Архиепархия Парижа также отвергла намерение властей начать взимать с туристов плату за посещение собора Парижской Богоматери. Согласно опросу CSA для Cnews, более 60% французов считают, что за вход в отреставрированный собор Парижской Богоматери не должна взиматься плата. Собор вновь открылся для посетителей 8 декабря 2024 года спустя 5.5 лет реставрационных работ после разрушительного пожара.

https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

https://ria.ru/20241210/frantsiya-1988300173.html

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в мире, париж, франция, франциск (хорхе марио бергольо)