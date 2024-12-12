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Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот - РИА Новости, 12.12.2024
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15:11 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/netanjahu-1988836215.html
Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот
Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот - РИА Новости, 12.12.2024
Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которой заявил,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:11
2024-12-12T15:11
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которой заявил, что израильская армия будет контролировать буферную зону на Голанских высотах, пока не появится сила, которая обеспечит выполнение соглашения о разъединении сил с Сирией от 1974 года, сообщила канцелярия премьера. "Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль сделает все необходимое для защиты своей безопасности от любой угрозы, и поэтому отдал приказ израильской армии временно взять под контроль буферную зону в Сирии до тех пор, пока не будут созданы эффективные силы для обеспечения соблюдения соглашения о разъединении сил от 1974 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече израильский премьер также поднял вопрос о необходимости оказания помощи национальным меньшинствам в Сирии и предотвращения террористической деятельности с сирийской территории против Израиля.
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в мире, израиль, сирия, биньямин нетаньяху, джейк салливан, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Биньямин Нетаньяху, Джейк Салливан, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот

Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которой заявил, что израильская армия будет контролировать буферную зону на Голанских высотах, пока не появится сила, которая обеспечит выполнение соглашения о разъединении сил с Сирией от 1974 года, сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль сделает все необходимое для защиты своей безопасности от любой угрозы, и поэтому отдал приказ израильской армии временно взять под контроль буферную зону в Сирии до тех пор, пока не будут созданы эффективные силы для обеспечения соблюдения соглашения о разъединении сил от 1974 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече израильский премьер также поднял вопрос о необходимости оказания помощи национальным меньшинствам в Сирии и предотвращения террористической деятельности с сирийской территории против Израиля.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией
8 декабря, 09:40
 
В миреИзраильСирияБиньямин НетаньяхуДжейк СалливанОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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