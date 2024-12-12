https://ria.ru/20241212/netanjahu-1988836215.html
Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот
Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот - РИА Новости, 12.12.2024
Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которой заявил,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:11
2024-12-12T15:11
2024-12-12T15:11
в мире
израиль
сирия
биньямин нетаньяху
джейк салливан
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975167402_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_e33cf5dcb5e54f92e3a31ca4a67bc117.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которой заявил, что израильская армия будет контролировать буферную зону на Голанских высотах, пока не появится сила, которая обеспечит выполнение соглашения о разъединении сил с Сирией от 1974 года, сообщила канцелярия премьера. "Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль сделает все необходимое для защиты своей безопасности от любой угрозы, и поэтому отдал приказ израильской армии временно взять под контроль буферную зону в Сирии до тех пор, пока не будут созданы эффективные силы для обеспечения соблюдения соглашения о разъединении сил от 1974 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече израильский премьер также поднял вопрос о необходимости оказания помощи национальным меньшинствам в Сирии и предотвращения террористической деятельности с сирийской территории против Израиля.
https://ria.ru/20241208/izrail-1987973072.html
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975167402_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_a876728885bbceefcfa2616301c6d443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, биньямин нетаньяху, джейк салливан, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Биньямин Нетаньяху, Джейк Салливан, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот
Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии