https://ria.ru/20241212/nauka-1988622962.html

В Саратове разработали новую систему для лечения кожи

В Саратове разработали новую систему для лечения кожи - РИА Новости, 12.12.2024

В Саратове разработали новую систему для лечения кожи

Новую систему для лечения кожных заболеваний на основе гормональных препаратов и микроскопических частиц карбоната кальция создали ученые СГУ имени Н.Г... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:00

2024-12-12T08:00

2024-12-12T08:00

наука

наука

университетская наука

саратов

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

кожа

здоровье - общество

российские инновации

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новую систему для лечения кожных заболеваний на основе гормональных препаратов и микроскопических частиц карбоната кальция создали ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского. По их словам, разработанная лекарственная форма, наносимая на кожу, позволяет проникать к очагам поражения и прицельно воздействовать на них, оказывая мягкий и длительный по времени лечебный эффект. Результаты опубликованы в журнале BioNanoScience.При лечении воспалительных заболеваний кожи широко используются глюкокортикостероиды (ГКС) — стероидные гормоны, синтезируемые корой надпочечников. Природные ГКС или их синтетические аналоги оказывают влияние на множество биологических процессов в организме — от уменьшения воспаления до подавления иммунных реакций при аллергии.Однако длительное применение препаратов этого класса может привести к побочным эффектам, включая обострение хронических заболеваний, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).Для снижения побочных эффектов лечения с помощью ГКС исследователями разрабатываются новые подходы. Например, вместо прямого нанесения препарата на кожу предлагаются варианты адресной доставки нужного количества лекарства с помощью микроносителей, сделанных из специальных материалов, которые постепенно выпускают действующее вещество, помогая ему дольше оставаться активным и работать более мягко.Ученые СГУ создали систему для местного применения бетаметазона дипропионата, одного из наиболее часто используемых глюкокортикостероидов."Нами разработана новая лекарственная форма для данного препарата на основе частиц карбоната кальция (CaCO3) в форме ватерита микронного размера", — сообщила руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории дистанционно управляемых систем для тераностики Научного медицинского центра СГУ Юлия Свенская.Она добавила, что для продления высвобождения препарата была проведена модификация поверхности носителей с помощью многослойных полимерных покрытий.Как отметили исследователи, ватерит сам по себе имеет широкий спектр биомедицинских применений благодаря биосовместимости, биоразлагаемости и pH-чувствительности. А использование систем адресной доставки лекарственных средств для местного применения ГКС может помочь увеличить их локальную доступность и уменьшить побочные эффекты терапии за счет поддержания желаемой концентрации препарата в нужной области организма, тем самым сводя к минимуму воздействие на здоровые органы и ткани.Исследование ведется при финансовой поддержке РНФ (22-73-10194) и согласуется со стратегическими проектами в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20241024/nauka-1979575895.html

https://ria.ru/20240826/nauka-1967984201.html

https://ria.ru/20241205/nauka-1987365882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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