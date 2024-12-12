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В Саратове разработали новую систему для лечения кожи - РИА Новости, 12.12.2024
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Наука
 
08:00 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/nauka-1988622962.html
В Саратове разработали новую систему для лечения кожи
В Саратове разработали новую систему для лечения кожи - РИА Новости, 12.12.2024
В Саратове разработали новую систему для лечения кожи
Новую систему для лечения кожных заболеваний на основе гормональных препаратов и микроскопических частиц карбоната кальция создали ученые СГУ имени Н.Г... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:00
2024-12-12T08:00
наука
наука
университетская наука
саратов
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
кожа
здоровье - общество
российские инновации
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новую систему для лечения кожных заболеваний на основе гормональных препаратов и микроскопических частиц карбоната кальция создали ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского. По их словам, разработанная лекарственная форма, наносимая на кожу, позволяет проникать к очагам поражения и прицельно воздействовать на них, оказывая мягкий и длительный по времени лечебный эффект. Результаты опубликованы в журнале BioNanoScience.При лечении воспалительных заболеваний кожи широко используются глюкокортикостероиды (ГКС) — стероидные гормоны, синтезируемые корой надпочечников. Природные ГКС или их синтетические аналоги оказывают влияние на множество биологических процессов в организме — от уменьшения воспаления до подавления иммунных реакций при аллергии.Однако длительное применение препаратов этого класса может привести к побочным эффектам, включая обострение хронических заболеваний, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).Для снижения побочных эффектов лечения с помощью ГКС исследователями разрабатываются новые подходы. Например, вместо прямого нанесения препарата на кожу предлагаются варианты адресной доставки нужного количества лекарства с помощью микроносителей, сделанных из специальных материалов, которые постепенно выпускают действующее вещество, помогая ему дольше оставаться активным и работать более мягко.Ученые СГУ создали систему для местного применения бетаметазона дипропионата, одного из наиболее часто используемых глюкокортикостероидов."Нами разработана новая лекарственная форма для данного препарата на основе частиц карбоната кальция (CaCO3) в форме ватерита микронного размера", — сообщила руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории дистанционно управляемых систем для тераностики Научного медицинского центра СГУ Юлия Свенская.Она добавила, что для продления высвобождения препарата была проведена модификация поверхности носителей с помощью многослойных полимерных покрытий.Как отметили исследователи, ватерит сам по себе имеет широкий спектр биомедицинских применений благодаря биосовместимости, биоразлагаемости и pH-чувствительности. А использование систем адресной доставки лекарственных средств для местного применения ГКС может помочь увеличить их локальную доступность и уменьшить побочные эффекты терапии за счет поддержания желаемой концентрации препарата в нужной области организма, тем самым сводя к минимуму воздействие на здоровые органы и ткани.Исследование ведется при финансовой поддержке РНФ (22-73-10194) и согласуется со стратегическими проектами в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20241024/nauka-1979575895.html
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наука, университетская наука, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , кожа, здоровье - общество, российские инновации, качество жизни
Наука, Наука, Университетская наука, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , кожа, Здоровье - Общество, Российские инновации, Качество жизни

В Саратове разработали новую систему для лечения кожи

© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новую систему для лечения кожных заболеваний на основе гормональных препаратов и микроскопических частиц карбоната кальция создали ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского. По их словам, разработанная лекарственная форма, наносимая на кожу, позволяет проникать к очагам поражения и прицельно воздействовать на них, оказывая мягкий и длительный по времени лечебный эффект. Результаты опубликованы в журнале BioNanoScience.
При лечении воспалительных заболеваний кожи широко используются глюкокортикостероиды (ГКС) — стероидные гормоны, синтезируемые корой надпочечников. Природные ГКС или их синтетические аналоги оказывают влияние на множество биологических процессов в организме — от уменьшения воспаления до подавления иммунных реакций при аллергии.
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Однако длительное применение препаратов этого класса может привести к побочным эффектам, включая обострение хронических заболеваний, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).
Для снижения побочных эффектов лечения с помощью ГКС исследователями разрабатываются новые подходы. Например, вместо прямого нанесения препарата на кожу предлагаются варианты адресной доставки нужного количества лекарства с помощью микроносителей, сделанных из специальных материалов, которые постепенно выпускают действующее вещество, помогая ему дольше оставаться активным и работать более мягко.
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
1 из 4
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
2 из 4
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
3 из 4
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
4 из 4
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
1 из 4
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
2 из 4
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
3 из 4
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
4 из 4
Ученые СГУ создали систему для местного применения бетаметазона дипропионата, одного из наиболее часто используемых глюкокортикостероидов.
"Нами разработана новая лекарственная форма для данного препарата на основе частиц карбоната кальция (CaCO3) в форме ватерита микронного размера", — сообщила руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории дистанционно управляемых систем для тераностики Научного медицинского центра СГУ Юлия Свенская.
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Она добавила, что для продления высвобождения препарата была проведена модификация поверхности носителей с помощью многослойных полимерных покрытий.
Как отметили исследователи, ватерит сам по себе имеет широкий спектр биомедицинских применений благодаря биосовместимости, биоразлагаемости и pH-чувствительности. А использование систем адресной доставки лекарственных средств для местного применения ГКС может помочь увеличить их локальную доступность и уменьшить побочные эффекты терапии за счет поддержания желаемой концентрации препарата в нужной области организма, тем самым сводя к минимуму воздействие на здоровые органы и ткани.
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Исследование ведется при финансовой поддержке РНФ (22-73-10194) и согласуется со стратегическими проектами в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
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