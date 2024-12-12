В Саратове разработали новую систему для лечения кожи
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новую систему для лечения кожных заболеваний на основе гормональных препаратов и микроскопических частиц карбоната кальция создали ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского. По их словам, разработанная лекарственная форма, наносимая на кожу, позволяет проникать к очагам поражения и прицельно воздействовать на них, оказывая мягкий и длительный по времени лечебный эффект. Результаты опубликованы в журнале BioNanoScience.
При лечении воспалительных заболеваний кожи широко используются глюкокортикостероиды (ГКС) — стероидные гормоны, синтезируемые корой надпочечников. Природные ГКС или их синтетические аналоги оказывают влияние на множество биологических процессов в организме — от уменьшения воспаления до подавления иммунных реакций при аллергии.
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Однако длительное применение препаратов этого класса может привести к побочным эффектам, включая обострение хронических заболеваний, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).
Для снижения побочных эффектов лечения с помощью ГКС исследователями разрабатываются новые подходы. Например, вместо прямого нанесения препарата на кожу предлагаются варианты адресной доставки нужного количества лекарства с помощью микроносителей, сделанных из специальных материалов, которые постепенно выпускают действующее вещество, помогая ему дольше оставаться активным и работать более мягко.
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
1 из 4
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
2 из 4
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
3 из 4
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУИсследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
4 из 4
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
1 из 4
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
2 из 4
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
3 из 4
Исследователи во время проведения экспериментов по изучению профилей высвобождения глюкокортикостероидов
© Фото : Дмитрий Ковшов/Управление медиакоммуникаций СГУ
4 из 4
Ученые СГУ создали систему для местного применения бетаметазона дипропионата, одного из наиболее часто используемых глюкокортикостероидов.
"Нами разработана новая лекарственная форма для данного препарата на основе частиц карбоната кальция (CaCO3) в форме ватерита микронного размера", — сообщила руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории дистанционно управляемых систем для тераностики Научного медицинского центра СГУ Юлия Свенская.
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Она добавила, что для продления высвобождения препарата была проведена модификация поверхности носителей с помощью многослойных полимерных покрытий.
Как отметили исследователи, ватерит сам по себе имеет широкий спектр биомедицинских применений благодаря биосовместимости, биоразлагаемости и pH-чувствительности. А использование систем адресной доставки лекарственных средств для местного применения ГКС может помочь увеличить их локальную доступность и уменьшить побочные эффекты терапии за счет поддержания желаемой концентрации препарата в нужной области организма, тем самым сводя к минимуму воздействие на здоровые органы и ткани.
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Исследование ведется при финансовой поддержке РНФ (22-73-10194) и согласуется со стратегическими проектами в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".