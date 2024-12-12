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Генсек НАТО решил поспорить с тем, что альянс повышает напряженность в мире - РИА Новости, 12.12.2024
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18:56 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/nato-1988892360.html
Генсек НАТО решил поспорить с тем, что альянс повышает напряженность в мире
Генсек НАТО решил поспорить с тем, что альянс повышает напряженность в мире - РИА Новости, 12.12.2024
Генсек НАТО решил поспорить с тем, что альянс повышает напряженность в мире
Генсек НАТО Марк Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:56
2024-12-12T18:56
россия
москва
брюссель
марк рютте
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным". На конференции в Брюсселе Рютте задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым НАТО своим усилением способствует росту напряженности в мире. "Я не согласен с этим, потому что, прежде всего, мы оборонный альянс... Но Россия может начать пытаться атаковать нас... в военном смысле… мы не можем допустить этот риск", - заявил генсек НАТО. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241204/tramp-1987236504.html
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россия, москва, брюссель, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, Брюссель, Марк Рютте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Генсек НАТО решил поспорить с тем, что альянс повышает напряженность в мире

Генсек НАТО Рютте заявил, что усиление альянса не повышает напряженность в мире

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным".
На конференции в Брюсселе Рютте задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым НАТО своим усилением способствует росту напряженности в мире.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе
4 декабря, 08:46
"Я не согласен с этим, потому что, прежде всего, мы оборонный альянс... Но Россия может начать пытаться атаковать нас... в военном смысле… мы не можем допустить этот риск", - заявил генсек НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине
4 декабря, 10:38
 
РоссияМоскваБрюссельМарк РюттеВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
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