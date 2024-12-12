https://ria.ru/20241212/nato-1988825930.html
В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России
В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России - РИА Новости, 12.12.2024
В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России
Обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник",... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:40
2024-12-12T14:40
2024-12-12T14:54
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По информации СВР, в штаб-квартире НАТО крайне обеспокоены звучащими с российской стороны заявлениями о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России."Обеспокоенность в штаб-квартире альянса существенно возросла после боевого применения ВС РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий. Наличие у российской стороны неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ – крайне тревожный знак для НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/raketa_oreshnik-1988644513.html
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в мире, россия, сша, великобритания, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, США, Великобритания, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России
СВР: в НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь РФ из-за "Орешника"