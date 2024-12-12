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В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России - РИА Новости, 12.12.2024
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14:40 12.12.2024 (обновлено: 14:54 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/nato-1988825930.html
В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России
В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России - РИА Новости, 12.12.2024
В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России
Обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник",... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:40
2024-12-12T14:54
в мире
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нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По информации СВР, в штаб-квартире НАТО крайне обеспокоены звучащими с российской стороны заявлениями о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России."Обеспокоенность в штаб-квартире альянса существенно возросла после боевого применения ВС РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий. Наличие у российской стороны неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ – крайне тревожный знак для НАТО", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, сша, великобритания, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, США, Великобритания, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России

СВР: в НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь РФ из-за "Орешника"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По информации СВР, в штаб-квартире НАТО крайне обеспокоены звучащими с российской стороны заявлениями о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России.
"Обеспокоенность в штаб-квартире альянса существенно возросла после боевого применения ВС РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий. Наличие у российской стороны неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ – крайне тревожный знак для НАТО", - говорится в сообщении.
Новейшая российская ракета Орешник
Новейшая российская ракета "Орешник"
11 декабря, 17:26
 
В миреРоссияСШАВеликобританияНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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