https://ria.ru/20241212/nato-1988825930.html

В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России

В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России - РИА Новости, 12.12.2024

В НАТО обеспокоились из-за последствий ударов вглубь России

Обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник",... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:40

2024-12-12T14:40

2024-12-12T14:54

в мире

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сша

великобритания

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По информации СВР, в штаб-квартире НАТО крайне обеспокоены звучащими с российской стороны заявлениями о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России."Обеспокоенность в штаб-квартире альянса существенно возросла после боевого применения ВС РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий. Наличие у российской стороны неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ – крайне тревожный знак для НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241211/raketa_oreshnik-1988644513.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, великобритания, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)