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Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым - РИА Новости, 12.12.2024
Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:20
2024-12-12T13:20
2024-12-12T13:20
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Членство Украины в НАТО для нас категорически неприемлемо. И втягивание Украины в НАТО было одной из главных причин начала специальной военной операции. Мы не можем позволить дальнейшее приближение враждебного нам блока к нашим рубежам. Тем более, когда речь идет о такой стране как Украина, с которой нас связывает история, и где живет множество русскоязычных граждан, совсем не разделяющих так называемые атлантические амбиции", - сказал Рябков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО
Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Рябков заявил, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России