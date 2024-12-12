https://ria.ru/20241212/nato-1988805105.html

Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым

Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым - РИА Новости, 12.12.2024

Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым

Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:20

2024-12-12T13:20

2024-12-12T13:20

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Членство Украины в НАТО для нас категорически неприемлемо. И втягивание Украины в НАТО было одной из главных причин начала специальной военной операции. Мы не можем позволить дальнейшее приближение враждебного нам блока к нашим рубежам. Тем более, когда речь идет о такой стране как Украина, с которой нас связывает история, и где живет множество русскоязычных граждан, совсем не разделяющих так называемые атлантические амбиции", - сказал Рябков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей рябков, владимир путин, нато