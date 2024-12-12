https://ria.ru/20241212/naryshkin-1988904406.html

Нарышкин призвал закрепить историческую правду о геноциде советского народа

Нарышкин призвал закрепить историческую правду о геноциде советского народа - РИА Новости, 12.12.2024

Нарышкин призвал закрепить историческую правду о геноциде советского народа

Важно закрепление исторической правды о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны на должном правовом уровне, ведь преступная нацистская... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:42

2024-12-12T19:42

2024-12-12T19:42

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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. Важно закрепление исторической правды о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны на должном правовом уровне, ведь преступная нацистская идеология сегодня вновь поднимает голову в мире, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Важно закрепить историческую правду о геноциде советского народа на должном правовом уровне. Отдельные злодеяния гитлеровцев и их пособников, массовые казни, пытки, уничтожение культурных ценностей уже получили юридическую оценку по итогам более чем 25 судебных процессов в разных регионах России. Знаю, что соответствующие усилия предпринимаются и Генеральной прокуратурой Беларуси. Это не просто дань нашей общей исторической памяти, но серьезный барьер против попыток реабилитации преступной нацистской идеологии, которая сегодня, увы, вновь поднимает голову", - сказал он в видеоприветствии участникам проходящий в Минске международной научно-практической конференции, приуроченной к принятию конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Нарышкин подчеркнул, что восстановление фактов организованного нацистами геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны является сегодня одним из ключевых направлений работы как для российских, так и для белорусских историков. Он добавил, что и в России, и в Белоруссии ведутся поисковые и архивные работы по теме событий Великой Отечественной войны, проходят просветительские мероприятия, в том числе совместные мероприятия запланированы в рамках юбилея победы советского народа в Великой Отечественной войне в будущем году.

https://ria.ru/20241207/krym-1987851176.html

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россия, белоруссия, минск, сергей нарышкин, российское историческое общество, оон, в мире