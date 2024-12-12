https://ria.ru/20241212/nagrady-1988850144.html

Руденя вручил награды жителям Верхневолжья

Руденя вручил награды жителям Верхневолжья - РИА Новости, 12.12.2024

Руденя вручил награды жителям Верхневолжья

В четверг, в День Конституции РФ, губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, которые внесли... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:59

2024-12-12T15:59

2024-12-12T16:00

россия

игорь руденя

тверская область

тверская область

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В четверг, в День Конституции РФ, губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, которые внесли значительный вклад в развитие страны и региона, а также паспорта юным гражданам страны, сообщает пресс-служба регионального правительства. Гостями церемонии стали фронтовики Иван Кладкевич и Спартак Сычев, Герой Социалистического труда Любовь Парфенова, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов. "Сегодня высокие государственные награды вручены жителям Тверской области, которые доказали свою преданность Родине стойкостью и героизмом на поле боя, значительными и важными трудовыми достижениями, рождением и воспитанием достойных детей", - цитирует пресс-служба Руденю. На церемонии присутствовали герои сегодняшнего времени - участники специальной военной операции. Это жители региона, призванные в рамках частичной мобилизации, а также профессиональные военные: тверские летчики и артиллеристы. Губернатор поблагодарил военнослужащих за их мужество, отвагу и высокий профессионализм при защите страны. Ордена Мужества удостоен участник специальной военной операции, капитан Дмитрий Белуха. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена сотруднику Центрального научно-исследовательского института Воздушно-Космических сил Минобороны России Александру Пошелюзному. В составе команды военных ученых и конструкторов Александр Иванович внес важный вклад в укрепление обороноспособности и боевой мощи России, формирование стратегического щита страны. Медаль "За храбрость" II степени Игорь Руденя вручил участнику СВО, младшему лейтенанту Георгию Харлову, медаль "За спасение погибавших" - гвардии капитану Исе Зубайраеву. Как отметил Руденя, большой вклад в воспитание нового поколения воинов-героев вносят представители ветеранского движения. Знак губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской" вручен ветерану боевых действий Олегу Толстых. Он основал региональную общественную организацию инвалидов войны в Афганистане и на протяжении многих лет являлся ее руководителем. Ветераны-афганцы проводят большую работу по сохранению исторической правды о героической истории России, подвиге воинов-интернационалистов, патриотическому воспитанию молодежи, помощи ветеранам боевых действий и их семьям. Почетными знаками Тверской области "Слава Отца" и "Слава Матери" награждены Вячеслав и Ольга Коротковы из Конаковского округа. В большой семье 11 детей, все занимаются творчеством. Их семейный музыкальный ансамбль хорошо известен в регионе, завоевал признание и любовь как взрослых, так и юных зрителей. Почетного звания "Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации" удостоен начальник межрайонного отдела государственной ветеринарной инспекции № 9 Валерий Термихольянц. Он свыше 45 лет посвятил деятельности в этой сфере, из них более 20 лет возглавляет ветеринарную инспекцию, обслуживающую Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Нелидовский и Торопецкий округа.

https://ria.ru/20241106/obuchenie-1982292880.html

https://ria.ru/20241121/rudenya-1985098132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь руденя, тверская область