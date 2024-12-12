https://ria.ru/20241212/moskvarium-1988773353.html
В главном аквариуме Москвариума установили новогоднюю елку
В главном аквариуме Москвариума установили новогоднюю елку - РИА Новости, 12.12.2024
В главном аквариуме Москвариума установили новогоднюю елку
Новогоднюю елку установили в главном аквариуме столичного Москвариума, сообщила пресс-служба площадки в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:54
2024-12-12T11:54
2024-12-12T11:54
общество
москвариум
москва
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новогоднюю елку установили в главном аквариуме столичного Москвариума, сообщила пресс-служба площадки в Telegram-канале. "Мы свою ёлку уже нарядили. Ищите её в главном морском аквариуме", - говорится в сообщении. Кроме того, на видео в Telegram-канале Москвариума показано, как аквалангист украшает подводную елку, установленную в главном аквариуме.
https://ria.ru/20241209/elka-1988128168.html
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Елка для акул, скатов и других водоплавающих в Москвариуме
Новогоднее настроение под водой: в столичном Москвариуме нарядили елку для акул, скатов и прочих водоплавающих.
2024-12-12T11:54
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общество, москвариум, москва
Общество, Москвариум, Москва
В главном аквариуме Москвариума установили новогоднюю елку
Новогоднюю елку установили в главном аквариуме столичного Москвариума