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В Москве скорректировали работу системы отопления - РИА Новости, 12.12.2024
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В Москве скорректировали работу системы отопления
В Москве скорректировали работу системы отопления - РИА Новости, 12.12.2024
В Москве скорректировали работу системы отопления
Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:27
2024-12-12T09:27
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. В связи с этим принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сегодня приступили к ее поэтапному повышению", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.:
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общество, москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
В Москве скорректировали работу системы отопления

Бирюков: в Москве скорректировали работу системы отопления накануне похолодания

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРадиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Радиатор отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. В связи с этим принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сегодня приступили к ее поэтапному повышению", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.:
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