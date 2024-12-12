https://ria.ru/20241212/moskva-1988742255.html

В Москве скорректировали работу системы отопления

В Москве скорректировали работу системы отопления - РИА Новости, 12.12.2024

В Москве скорректировали работу системы отопления

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:27

2024-12-12T09:27

2024-12-12T09:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

моэк

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. В связи с этим принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сегодня приступили к ее поэтапному повышению", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.:

https://ria.ru/20241117/ekspert-1984206279.html

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москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков, моэк