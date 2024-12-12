https://ria.ru/20241212/moor-1988833921.html

Моор: надо вовлекать людей в работу движений "Абилимпикс" и "Профессионалы"

Моор: надо вовлекать людей в работу движений "Абилимпикс" и "Профессионалы" - РИА Новости, 12.12.2024

Моор: надо вовлекать людей в работу движений "Абилимпикс" и "Профессионалы"

Чемпионаты "Абилимпикс" и "Профессионалы" являются мощными проектами по развитию системы подготовки кадров для экономики Тюменской области, выстраиванию... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:03

2024-12-12T15:03

2024-12-12T15:03

тюменская область

тюменская область

александр моор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg

ТЮМЕНЬ, 12 дек – РИА Новости. Чемпионаты "Абилимпикс" и "Профессионалы" являются мощными проектами по развитию системы подготовки кадров для экономики Тюменской области, выстраиванию партнёрства с ведущими предприятиями, к участию в них необходимо вовлекать как можно больше ребят, заявил губернатор региона Александр Моор на встрече с победителями и призёрами этих чемпионатов. "Вместе с участниками чемпионатов, экспертами, партнёрами-работодателями мы пришли к выводу, что в движения "Абилимпикс" и "Профессионалы" необходимо вовлекать как можно больше ребят. Конечно, не все станут чемпионами. Это и не нужно. Главный результат для молодых людей – хорошая профессия и достойные рабочие места. Именно к этому мы все должны стремиться", – подчеркнул глава региона. Моор отметил, что чемпионаты профессионального мастерства объединяют множество молодых ребят со всей страны, вдохновляя их, помогая развиваться и достигать новых высот в профессиональной сфере. Участникам встречи он пожелал смелее заявлять о своих талантах, делиться опытом и вдохновлять других на достижение успеха. На сайте правительства сообщается, что в этом году в "Абилимпиксе" и "Профессионалах" в общей сложности сборные Тюменской области завоевали 32 награды: восемь золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. На встрече с командами Александр Моор торжественно вручил победителям, призёрам и экспертам национальных чемпионатов 2024 года благодарственные письма.

https://ria.ru/20241211/tyumentsy-1988673434.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, александр моор