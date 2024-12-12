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Моор: надо вовлекать людей в работу движений "Абилимпикс" и "Профессионалы" - РИА Новости, 12.12.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:03 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/moor-1988833921.html
Моор: надо вовлекать людей в работу движений "Абилимпикс" и "Профессионалы"
Моор: надо вовлекать людей в работу движений "Абилимпикс" и "Профессионалы" - РИА Новости, 12.12.2024
Моор: надо вовлекать людей в работу движений "Абилимпикс" и "Профессионалы"
Чемпионаты "Абилимпикс" и "Профессионалы" являются мощными проектами по развитию системы подготовки кадров для экономики Тюменской области, выстраиванию... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:03
2024-12-12T15:03
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 12 дек – РИА Новости. Чемпионаты "Абилимпикс" и "Профессионалы" являются мощными проектами по развитию системы подготовки кадров для экономики Тюменской области, выстраиванию партнёрства с ведущими предприятиями, к участию в них необходимо вовлекать как можно больше ребят, заявил губернатор региона Александр Моор на встрече с победителями и призёрами этих чемпионатов. "Вместе с участниками чемпионатов, экспертами, партнёрами-работодателями мы пришли к выводу, что в движения "Абилимпикс" и "Профессионалы" необходимо вовлекать как можно больше ребят. Конечно, не все станут чемпионами. Это и не нужно. Главный результат для молодых людей – хорошая профессия и достойные рабочие места. Именно к этому мы все должны стремиться", – подчеркнул глава региона. Моор отметил, что чемпионаты профессионального мастерства объединяют множество молодых ребят со всей страны, вдохновляя их, помогая развиваться и достигать новых высот в профессиональной сфере. Участникам встречи он пожелал смелее заявлять о своих талантах, делиться опытом и вдохновлять других на достижение успеха. На сайте правительства сообщается, что в этом году в "Абилимпиксе" и "Профессионалах" в общей сложности сборные Тюменской области завоевали 32 награды: восемь золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. На встрече с командами Александр Моор торжественно вручил победителям, призёрам и экспертам национальных чемпионатов 2024 года благодарственные письма.
https://ria.ru/20241211/tyumentsy-1988673434.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Моор: надо вовлекать людей в работу движений "Абилимпикс" и "Профессионалы"

Моор призвал вовлекать людей в работу движений "Абилимпикс" и "Профессионалы"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 дек – РИА Новости. Чемпионаты "Абилимпикс" и "Профессионалы" являются мощными проектами по развитию системы подготовки кадров для экономики Тюменской области, выстраиванию партнёрства с ведущими предприятиями, к участию в них необходимо вовлекать как можно больше ребят, заявил губернатор региона Александр Моор на встрече с победителями и призёрами этих чемпионатов.
"Вместе с участниками чемпионатов, экспертами, партнёрами-работодателями мы пришли к выводу, что в движения "Абилимпикс" и "Профессионалы" необходимо вовлекать как можно больше ребят. Конечно, не все станут чемпионами. Это и не нужно. Главный результат для молодых людей – хорошая профессия и достойные рабочие места. Именно к этому мы все должны стремиться", – подчеркнул глава региона.
Моор отметил, что чемпионаты профессионального мастерства объединяют множество молодых ребят со всей страны, вдохновляя их, помогая развиваться и достигать новых высот в профессиональной сфере. Участникам встречи он пожелал смелее заявлять о своих талантах, делиться опытом и вдохновлять других на достижение успеха.
На сайте правительства сообщается, что в этом году в "Абилимпиксе" и "Профессионалах" в общей сложности сборные Тюменской области завоевали 32 награды: восемь золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. На встрече с командами Александр Моор торжественно вручил победителям, призёрам и экспертам национальных чемпионатов 2024 года благодарственные письма.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Тюменцы взяли гран-при Национальной премии по инвестразвитию
11 декабря, 18:52
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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