Шор раскритиковал проект США по сбору данных о молдавских политиках
Шор назвал проект USAID по сбору данных о политиках новой формой колониализма
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 дек — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного политического блока "Победа" Илан Шор раскритиковав проект Агентства США по международному развитию (USAID) по созданию цифровой платформы для сбора информации о молдавских политиках и чиновниках, подозреваемых в коррупции.
Ранее USAID предложила молдавским IT-компаниями принять участие в программе по "структурным реформам в Молдавии" (MISRA) для разработки цифровых решений по оптимизации идентификации политиков, госслужащих для оценки рисков, связанных с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проект предусматривает создание цифровой платформы, которая будет предоставлять актуальные данные о политически экспонированных лицах, включая высокопоставленных государственных служащих и членов их семей, доступные для соответствующих организаций на контрактной основе.
"USAID — это организация, которая продвигает интересы США, вмешиваясь в дела суверенных государств. Например, развивает активистские сети, в которых подстрекают к массовым протестам против неугодных правительств. Это не помощь, а современная форма колониализма. Под видом демократических реформ правительство открывает двери для тотальной слежки, где каждый гражданин будет находиться под контролем американских спецслужб", — написал Шор в своем блоге.
"Проекты USAID, такие как этот, служат для сбора информации о гражданах по всему миру", - добавил Шор.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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