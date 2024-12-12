Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 12.12.2024 (обновлено: 10:43 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html
В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины
В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины - РИА Новости, 12.12.2024
В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины
Молдавия и Приднестровье столкнутся с острым энергетическим кризисом, если Украина заблокирует поставки российского газа через свою территорию, говорится в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:41
2024-12-12T10:43
молдавия
украина
дорин речан
приднестровская молдавская республика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ 12 дек — РИА Новости. Молдавия и Приднестровье столкнутся с острым энергетическим кризисом, если Украина заблокирует поставки российского газа через свою территорию, говорится в отчете, правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) о необходимости введения режима ЧП в энергетике. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики, обратится с соответствующим предложением к парламенту 12 декабря. Кабмин предлагает ввести режим ЧП на 60 дней, начиная с 16 декабря. "Прекращение поставок природного газа в Приднестровский регион приведет к гуманитарному кризису в регионе, а также к неизбежным рискам для стабильности электроэнергетического сектора на всей территории республики. Правый берег Днестра (Молдавия – ред.) продолжает существенно зависеть от поставок электроэнергии, вырабатываемой Кучурганской (Молдавской – ред.) ГРЭС, несмотря на усилия властей обеспечить энергетическую независимость. Молдова столкнется с острой энергетической кризисом, если Кучурганская ГРЭС прекратит поставки ", — говорится в отчете КЧС, опубликованном на сайте правительства. По прогнозам комиссии, в случае прекращения поставок газа, Молдавия в первом квартале 2025 года национальное потребление составит 1,2 миллиарда киловатт-часов, из которых более 900 миллионов киловатт-часов придется покрывать импортом. Молдавия столкнется с массовыми отключениями света, экономическими потерями и ростом цен на энергию. Также в отчете подчеркивается, что альтернативные пути энергоснабжения, включая импорт из Румынии, ограничены пропускной способностью сетей и высокими ценами. Существующая инфраструктура не способна удовлетворить пиковый спрос, особенно зимой, что делает Молдавскую ГРЭС ключевым источником энергии для правого берега Днестра. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241110/moldavija-1982915027.html
https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html
молдавия
украина
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, дорин речан, приднестровская молдавская республика, в мире
Молдавия, Украина, Дорин Речан, Приднестровская Молдавская Республика, В мире
В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины

КЧС: блокировка российского газа Украиной приведет к кризису в Молдавии и ПМР

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ 12 дек — РИА Новости. Молдавия и Приднестровье столкнутся с острым энергетическим кризисом, если Украина заблокирует поставки российского газа через свою территорию, говорится в отчете, правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) о необходимости введения режима ЧП в энергетике.
Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики, обратится с соответствующим предложением к парламенту 12 декабря. Кабмин предлагает ввести режим ЧП на 60 дней, начиная с 16 декабря.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Молдавия попросила "Газпром" внести ясность по поставкам газа
10 ноября, 11:53
"Прекращение поставок природного газа в Приднестровский регион приведет к гуманитарному кризису в регионе, а также к неизбежным рискам для стабильности электроэнергетического сектора на всей территории республики. Правый берег Днестра (Молдавия – ред.) продолжает существенно зависеть от поставок электроэнергии, вырабатываемой Кучурганской (Молдавской – ред.) ГРЭС, несмотря на усилия властей обеспечить энергетическую независимость. Молдова столкнется с острой энергетической кризисом, если Кучурганская ГРЭС прекратит поставки ", — говорится в отчете КЧС, опубликованном на сайте правительства.
По прогнозам комиссии, в случае прекращения поставок газа, Молдавия в первом квартале 2025 года национальное потребление составит 1,2 миллиарда киловатт-часов, из которых более 900 миллионов киловатт-часов придется покрывать импортом. Молдавия столкнется с массовыми отключениями света, экономическими потерями и ростом цен на энергию.
Также в отчете подчеркивается, что альтернативные пути энергоснабжения, включая импорт из Румынии, ограничены пропускной способностью сетей и высокими ценами. Существующая инфраструктура не способна удовлетворить пиковый спрос, особенно зимой, что делает Молдавскую ГРЭС ключевым источником энергии для правого берега Днестра.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа
3 декабря, 16:49
 
МолдавияУкраинаДорин РечанПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала