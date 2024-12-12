https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины

В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины - РИА Новости, 12.12.2024

В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины

Молдавия и Приднестровье столкнутся с острым энергетическим кризисом, если Украина заблокирует поставки российского газа через свою территорию, говорится в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:41

2024-12-12T10:41

2024-12-12T10:43

молдавия

украина

дорин речан

приднестровская молдавская республика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ 12 дек — РИА Новости. Молдавия и Приднестровье столкнутся с острым энергетическим кризисом, если Украина заблокирует поставки российского газа через свою территорию, говорится в отчете, правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) о необходимости введения режима ЧП в энергетике. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики, обратится с соответствующим предложением к парламенту 12 декабря. Кабмин предлагает ввести режим ЧП на 60 дней, начиная с 16 декабря. "Прекращение поставок природного газа в Приднестровский регион приведет к гуманитарному кризису в регионе, а также к неизбежным рискам для стабильности электроэнергетического сектора на всей территории республики. Правый берег Днестра (Молдавия – ред.) продолжает существенно зависеть от поставок электроэнергии, вырабатываемой Кучурганской (Молдавской – ред.) ГРЭС, несмотря на усилия властей обеспечить энергетическую независимость. Молдова столкнется с острой энергетической кризисом, если Кучурганская ГРЭС прекратит поставки ", — говорится в отчете КЧС, опубликованном на сайте правительства. По прогнозам комиссии, в случае прекращения поставок газа, Молдавия в первом квартале 2025 года национальное потребление составит 1,2 миллиарда киловатт-часов, из которых более 900 миллионов киловатт-часов придется покрывать импортом. Молдавия столкнется с массовыми отключениями света, экономическими потерями и ростом цен на энергию. Также в отчете подчеркивается, что альтернативные пути энергоснабжения, включая импорт из Румынии, ограничены пропускной способностью сетей и высокими ценами. Существующая инфраструктура не способна удовлетворить пиковый спрос, особенно зимой, что делает Молдавскую ГРЭС ключевым источником энергии для правого берега Днестра. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241110/moldavija-1982915027.html

https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html

молдавия

украина

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, украина, дорин речан, приднестровская молдавская республика, в мире