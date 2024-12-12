Мишустин назвал цифровизацию приоритетом председательства России в СНГ
Мишустин назвал энергобезопасность приоритетом председательства РФ в СНГ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и развитие торговли.
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Михаила Мишустина.
"В рамках российского председательства – мы сфокусировались на реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ, где мы работаем на таких направлениях, как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, расширение промышленной кооперации, стимулирование деловой активности бизнеса, цифровизация", - сказал Мишустин.
Кроме того, российский премьер отметил необходимость наращивать системное сотрудничество по поддержке добровольчества, вовлекая "фонды, волонтерские и общественные объединения в общую работу".
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.