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Мишустин назвал цифровизацию приоритетом председательства России в СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
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12:49 12.12.2024 (обновлено: 14:51 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/mishustin-1988795775.html
Мишустин назвал цифровизацию приоритетом председательства России в СНГ
Мишустин назвал цифровизацию приоритетом председательства России в СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
Мишустин назвал цифровизацию приоритетом председательства России в СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:49
2024-12-12T14:51
экономика
россия
москва
михаил мишустин
снг
содружество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и развитие торговли. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Михаила Мишустина. "В рамках российского председательства – мы сфокусировались на реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ, где мы работаем на таких направлениях, как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, расширение промышленной кооперации, стимулирование деловой активности бизнеса, цифровизация", - сказал Мишустин. Кроме того, российский премьер отметил необходимость наращивать системное сотрудничество по поддержке добровольчества, вовлекая "фонды, волонтерские и общественные объединения в общую работу". Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987560608.html
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экономика, россия, москва, михаил мишустин, снг, содружество
Экономика, Россия, Москва, Михаил Мишустин, СНГ, Содружество
Мишустин назвал цифровизацию приоритетом председательства России в СНГ

Мишустин назвал энергобезопасность приоритетом председательства РФ в СНГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и развитие торговли.
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Михаила Мишустина.
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Мишустин рассказал о планах по совершенствованию системы госуслуг
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"В рамках российского председательства – мы сфокусировались на реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ, где мы работаем на таких направлениях, как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, расширение промышленной кооперации, стимулирование деловой активности бизнеса, цифровизация", - сказал Мишустин.
Кроме того, российский премьер отметил необходимость наращивать системное сотрудничество по поддержке добровольчества, вовлекая "фонды, волонтерские и общественные объединения в общую работу".
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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ЭкономикаРоссияМоскваМихаил МишустинСНГСодружество
 
 
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