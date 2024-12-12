https://ria.ru/20241212/mishustin-1988795775.html

Мишустин назвал цифровизацию приоритетом председательства России в СНГ

Мишустин назвал цифровизацию приоритетом председательства России в СНГ - РИА Новости, 12.12.2024

Мишустин назвал цифровизацию приоритетом председательства России в СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:49

2024-12-12T12:49

2024-12-12T14:51

экономика

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритеты российского председательства в СНГ, выделив продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию и развитие торговли. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Михаила Мишустина. "В рамках российского председательства – мы сфокусировались на реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ, где мы работаем на таких направлениях, как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, расширение промышленной кооперации, стимулирование деловой активности бизнеса, цифровизация", - сказал Мишустин. Кроме того, российский премьер отметил необходимость наращивать системное сотрудничество по поддержке добровольчества, вовлекая "фонды, волонтерские и общественные объединения в общую работу". Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.

https://ria.ru/20241205/mishustin-1987560608.html

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экономика, россия, москва, михаил мишустин, снг, содружество