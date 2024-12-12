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Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Мишустина
Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Мишустина - РИА Новости, 12.12.2024
Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Мишустина
Премьер России Михаил Мишустин участвует в заседании Совета глав правительств СНГ. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:26
2024-12-12T11:26
2024-12-12T11:26
политика
михаил мишустин
снг
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Премьер России Михаил Мишустин участвует в заседании Совета глав правительств СНГ.
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Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ
Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ
2024-12-12T11:26
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РИА Новости
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5
4.7
96
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4.7
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политика, михаил мишустин, снг, видео
Политика, Михаил Мишустин, СНГ
Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Мишустина
Премьер России Михаил Мишустин участвует в заседании Совета глав правительств СНГ.
2024-12-12T11:26
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PT66M49S
Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Мишустина
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Премьер России Михаил Мишустин участвует в заседании Совета глав правительств СНГ.