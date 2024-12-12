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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 12.12.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Российские средства ПВО в четверг в 15:50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:12
2024-12-12T17:12
2024-12-12T17:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО в четверг в 15:50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двенадцатого декабря 2024 года в 15.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью