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Потери ВСУ в Курской области превысили 40 тысяч человек - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 12.12.2024 (обновлено: 15:36 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/minoborony-1988817412.html
Потери ВСУ в Курской области превысили 40 тысяч человек
Потери ВСУ в Курской области превысили 40 тысяч человек - РИА Новости, 12.12.2024
Потери ВСУ в Курской области превысили 40 тысяч человек
Потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:10
2024-12-12T15:36
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек, сообщило Минобороны."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. &lt;...&gt; Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40 060 военнослужащих", — указано в ежедневной сводке ведомства.Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Север" освободили поселок Новоивановка.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20241212/minoborony-1988817012.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Потери ВСУ в Курской области превысили 40 тысяч человек

Минобороны: ВСУ с августа потеряли более 40 тысяч военных в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС России в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек, сообщило Минобороны.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. <...> Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40 060 военнослужащих", — указано в ежедневной сводке ведомства.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Север" освободили поселок Новоивановка.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВС России освободили Новоивановку в Курской области
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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