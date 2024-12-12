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Потери ВСУ в Курской области превысили 40 тысяч человек

Потери ВСУ в Курской области превысили 40 тысяч человек - РИА Новости, 12.12.2024

Потери ВСУ в Курской области превысили 40 тысяч человек

Потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:10

2024-12-12T14:10

2024-12-12T15:36

курская область

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специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек, сообщило Минобороны."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. <...> Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40 060 военнослужащих", — указано в ежедневной сводке ведомства.Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Север" освободили поселок Новоивановка.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.

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