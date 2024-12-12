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ВС России освободили Новоивановку в Курской области - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 12.12.2024 (обновлено: 16:46 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/minoborony-1988817012.html
ВС России освободили Новоивановку в Курской области
ВС России освободили Новоивановку в Курской области - РИА Новости, 12.12.2024
ВС России освободили Новоивановку в Курской области
Российские войска освободили приграничное село Новоивановка в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:09
2024-12-12T16:46
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска освободили приграничное село Новоивановка в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России.Также в курском приграничье войска ударили по силам 11 украинских бригад.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов в Курской области и восьми — в Сумской области Украины.Армия продолжает разгром украинских формирований на территории российского региона. За сутки ВСУ потеряли на этом участке передовой более 200 военнослужащих, а за все время — более 40 тысяч.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили Новоивановку в Курской области

ВС России освободили село Новоивановку в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС России в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска освободили приграничное село Новоивановка в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили село Новоивановка в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили село Новоивановка в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили село Новоивановка в Курской области
Также в курском приграничье войска ударили по силам 11 украинских бригад.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов в Курской области и восьми — в Сумской области Украины.
Армия продолжает разгром украинских формирований на территории российского региона. За сутки ВСУ потеряли на этом участке передовой более 200 военнослужащих, а за все время — более 40 тысяч.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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