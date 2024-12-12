https://ria.ru/20241212/minoborony-1988817012.html

ВС России освободили Новоивановку в Курской области

ВС России освободили Новоивановку в Курской области - РИА Новости, 12.12.2024

ВС России освободили Новоивановку в Курской области

Российские войска освободили приграничное село Новоивановка в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:09

2024-12-12T14:09

2024-12-12T16:46

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курская область

вооруженные силы украины

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска освободили приграничное село Новоивановка в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России.Также в курском приграничье войска ударили по силам 11 украинских бригад.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов в Курской области и восьми — в Сумской области Украины.Армия продолжает разгром украинских формирований на территории российского региона. За сутки ВСУ потеряли на этом участке передовой более 200 военнослужащих, а за все время — более 40 тысяч.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)