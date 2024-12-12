ВС России освободили Новоивановку в Курской области
ВС России освободили село Новоивановку в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС России в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска освободили приграничное село Новоивановка в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили село Новоивановка в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили село Новоивановка в Курской области
Также в курском приграничье войска ударили по силам 11 украинских бригад.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов в Курской области и восьми — в Сумской области Украины.
Армия продолжает разгром украинских формирований на территории российского региона. За сутки ВСУ потеряли на этом участке передовой более 200 военнослужащих, а за все время — более 40 тысяч.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18