https://ria.ru/20241212/minfin-1988728980.html
Минфин обсуждает со страховщиками работу по долевому страхованию жизни
Минфин обсуждает со страховщиками работу по долевому страхованию жизни - РИА Новости, 12.12.2024
Минфин обсуждает со страховщиками работу по долевому страхованию жизни
Минфин РФ обсуждает со страховщиками список паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для вложений по долевому страхованию жизни, которое заработает с 1 января 2025... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T06:19
2024-12-12T06:19
2024-12-12T06:19
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минфин РФ обсуждает со страховщиками список паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для вложений по долевому страхованию жизни, которое заработает с 1 января 2025 года, вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится, рассказал в интервью "Российской газете" куратор этого проекта, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию. "Конкретного списка для ДСЖ у нас пока еще нет, мы обсуждаем его с участниками рынка. Возможность выбирать будет зависеть не от квалификации или размера капитала инвестора, а от страховой компании и того, с какими фондами эта конкретная компания работает в первую очередь. ПИФов будут не единицы, но и не сотни", - сказал Чебесков. По его словам, покупать можно будет не любые ценные бумаги и даже не все ПИФы, которые есть у нас на рынке, а только самые надежные. "За них отвечают фонды с профессиональными управляющими, и мы будем дополнительно их оценивать и специальным образом отбирать. Вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится", - сказал он. "При этом надо понимать, что риск инвестиций не будет нулевым, потому что даже "вечные" активы такие, как драгметаллы или бриллианты, переживают периоды подъема и спада цен. Доходность инвестиций в ДСЖ будет понятной - чем выше риск, тем больше и потенциальная выгода. В любом случае, перед заключением договора человеку будут обязаны доступно объяснить разницу в стратегиях. Мы работаем над тем, чтобы договор ДСЖ был честным и прозрачным", - добавил Чебесков.
https://ria.ru/20240410/vklady-1939059017.html
https://ria.ru/20240925/zarabotok-1974516914.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин обсуждает со страховщиками работу по долевому страхованию жизни
Минфин обсуждает со страховщиками список ПИФов для вложений по страхованию жизни
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минфин РФ обсуждает со страховщиками список паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для вложений по долевому страхованию жизни, которое заработает с 1 января 2025 года, вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится, рассказал в интервью "Российской газете" куратор этого проекта, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России
с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию.
"Конкретного списка для ДСЖ у нас пока еще нет, мы обсуждаем его с участниками рынка. Возможность выбирать будет зависеть не от квалификации или размера капитала инвестора, а от страховой компании и того, с какими фондами эта конкретная компания работает в первую очередь. ПИФов будут не единицы, но и не сотни", - сказал Чебесков.
По его словам, покупать можно будет не любые ценные бумаги и даже не все ПИФы, которые есть у нас на рынке, а только самые надежные.
"За них отвечают фонды с профессиональными управляющими, и мы будем дополнительно их оценивать и специальным образом отбирать. Вложить деньги в пустышку, в финансовую пирамиду или долг мелкой компании на грани банкротства не получится", - сказал он.
"При этом надо понимать, что риск инвестиций не будет нулевым, потому что даже "вечные" активы такие, как драгметаллы или бриллианты, переживают периоды подъема и спада цен. Доходность инвестиций в ДСЖ будет понятной - чем выше риск, тем больше и потенциальная выгода. В любом случае, перед заключением договора человеку будут обязаны доступно объяснить разницу в стратегиях. Мы работаем над тем, чтобы договор ДСЖ был честным и прозрачным", - добавил Чебесков.