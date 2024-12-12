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Медведев рассказал о поддержке правительства Асада - РИА Новости, 12.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:25 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988840632.html
Медведев рассказал о поддержке правительства Асада
Медведев рассказал о поддержке правительства Асада - РИА Новости, 12.12.2024
Медведев рассказал о поддержке правительства Асада
Россия в определенный период оказывала серьезную поддержку правительству президента Сирии Башара Асада, который покинул свой пост, потому что понимала угрозу... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:25
2024-12-12T15:25
война в сирии
в мире
сирия
россия
ближний восток
башар асад
дмитрий медведев
си цзиньпин
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия в определенный период оказывала серьезную поддержку правительству президента Сирии Башара Асада, который покинул свой пост, потому что понимала угрозу распада Сирии по сценарию других стран Ближнего Востока, но многое зависело от властей страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Медведева, Россия в определенный период оказала достаточно серьезную поддержку правительству Асада, поскольку понимала, какие угрозы для всего мира создает возможный распад Сирии по сценарию других стран Ближнего Востока. "В тот период такого рода поддержка была эффективной. Но, конечно, внутреннее состояние дел зависело от администрации, правительства бывшего президента Сирии, то есть правительства Башара Асада", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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в мире, сирия, россия, ближний восток, башар асад, дмитрий медведев, си цзиньпин, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Ближний Восток, Башар Асад, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Медведев рассказал о поддержке правительства Асада

Медведев: Россия одно время оказывала серьезную поддержку правительству Асада

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия в определенный период оказывала серьезную поддержку правительству президента Сирии Башара Асада, который покинул свой пост, потому что понимала угрозу распада Сирии по сценарию других стран Ближнего Востока, но многое зависело от властей страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам Медведева, Россия в определенный период оказала достаточно серьезную поддержку правительству Асада, поскольку понимала, какие угрозы для всего мира создает возможный распад Сирии по сценарию других стран Ближнего Востока.
"В тот период такого рода поддержка была эффективной. Но, конечно, внутреннее состояние дел зависело от администрации, правительства бывшего президента Сирии, то есть правительства Башара Асада", - сказал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
10 декабря, 08:00
 
Война в СирииВ миреСирияРоссияБлижний ВостокБашар АсадДмитрий МедведевСи ЦзиньпинОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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