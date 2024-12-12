https://ria.ru/20241212/medvedev-1988840632.html

Медведев рассказал о поддержке правительства Асада

Медведев рассказал о поддержке правительства Асада - РИА Новости, 12.12.2024

Медведев рассказал о поддержке правительства Асада

Россия в определенный период оказывала серьезную поддержку правительству президента Сирии Башара Асада, который покинул свой пост, потому что понимала угрозу... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:25

2024-12-12T15:25

2024-12-12T15:25

война в сирии

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дмитрий медведев

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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия в определенный период оказывала серьезную поддержку правительству президента Сирии Башара Асада, который покинул свой пост, потому что понимала угрозу распада Сирии по сценарию других стран Ближнего Востока, но многое зависело от властей страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Медведева, Россия в определенный период оказала достаточно серьезную поддержку правительству Асада, поскольку понимала, какие угрозы для всего мира создает возможный распад Сирии по сценарию других стран Ближнего Востока. "В тот период такого рода поддержка была эффективной. Но, конечно, внутреннее состояние дел зависело от администрации, правительства бывшего президента Сирии, то есть правительства Башара Асада", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

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россия

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