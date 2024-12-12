https://ria.ru/20241212/medvedev-1988826702.html

Медведев высказался о будущем Сирии

Медведев высказался о будущем Сирии - РИА Новости, 12.12.2024

Медведев высказался о будущем Сирии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о слабых ожиданиях относительно сохранения единства Сирии. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:42

2024-12-12T14:42

2024-12-12T15:16

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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о слабых ожиданиях относительно сохранения единства Сирии.Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае. Отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Сирии, он заявил, что сирийская армия оказалась недееспособной, и это свидетельство тех просчетов, которые были допущены в ходе государственного управления."Последствия всего этого безрадостные, поскольку, несмотря на то, что сейчас говорится, очень слабы ожидания того, что единство Сирии удастся сохранить, и что все те народы, а также представители разных вероучений смогут дальше продолжать совместное существование", - сказал Медведев.Пока, по его словам, никто не ответил на вопрос, каким образом удастся найти консенсус интересов суннитов, шиитов, алавитов, друзов, христиан.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

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сирия, в мире, дмитрий медведев, обострение ситуации в сирии — 2024